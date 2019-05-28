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28 травня 2019, вівторок, 19:37 318
Верховна Рада і партії 2019-05-28T20:30:03+03:00
Українські Новини
Парламентський комітет з енергетики проігнорував законопроект про перенесення дати введення ринку електроенерг

Парламентський комітет з енергетики проігнорував законопроект про перенесення дати введення ринку електроенергії, - ЗМІ

Комітет ВР із питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки не зміг зібрати кворум для обговорення законопроекту №10318, покликаного перенести введення нового ринку електроенергії. На засідання комітету прийшло всього 7 із 21 членів.

Як пише Обозреватель, під час обговорення учасники дискусії обговорили ступінь готовності до запуску нового ринку електроенергії. Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг констатувала загальну готовність галузі до запуску нового ринку в обумовлений законом термін – 1 липня 2019 року.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Верховна Рада відмовилася вносити до порядку денного десятої сесії законопроект "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" і "Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про ринок електроенергії" (рег. № 10318 , автори Домбровський, Л.Підлесецкій). Законопроект передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня. Лише 158 депутатів проголосували за включення до порядку для сесії законопроекту.

Про необхідність перенесення дати введення ринку електроенергії заявляв підприємець Ігор Коломойський, який стверджував, що запуск ринку призведе до зростання тарифів на електроенергію, і держава повинна регулювати ціни на електроенергію. На його думку, ВР повинна прийняти законопроект про відстрочення запуску ринку електроенергії в першу чергу. "Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться - у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є "Енергоатом" монополістом? Чи повинна держава регулювати його ціни і тарифи? Повинно. Все простіше простого", - заявив Коломойський в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Ігорю Коломойському належить вертикально-інтегрований феросплавний холдинг, монопольно володіє 89% ринку виробництва феросплавів в Україні. Що входить до нього Нікопольський завод феросплавів є найбільшим в Європі і другим у світі за обсягами продукції, що випускається. Частка електроенергії в собівартості виробництва феросплавів досягає 50%. Щорічний обсяг енергоспоживання споживання НЗФ становить близько 3,5 млн КВт-годин.

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