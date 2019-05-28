Суд дозволив компанії екс-чиновника Адміністрації Порошенка вивести заставу з "Укрексімбанку", – ЗМІ

21 травня 2019 року відбулося чергове засідання Господарського суду Дніпропетровської області у справі про банкрутство одного з великих боржників державного "Укрексімбанку" - підприємства "АТП 13060", що входить в "БМ Груп", власником якої є Дмитро Єлманов. Бізнесмен раніше був начальником Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів в Адміністрації Порошенко і керував конкурсом з відбору директора НАБУ Артема Ситника.

Про це повідомив Український діловий портал "Експерт".

Своїм визначенням у справі №904/1938/15 від 21.05.2019 суд задовольнив клопотання ліквідатора та дав згоду на продаж майна, закладеного у ПАТ "Укрексімбанк" за іпотечним договором від 10.11.2005 №18105Z72. Таким чином, суд дозволив ліквідатору знизити вартість продажу заставленого в "Укрексімбанку" цілісного майнового комплексу АТ "АТП 13060" (входить до "БМ Груп") до найнижчого значення.

Заперечення банку, що ризикує повністю втратити заставу вартістю 5,5 млн доларів, та його клопотання про експертизу реальної вартості активу були судом відхилені.

"БМ Груп" з 2009 року була одним з найбільш великих проблемних боржників "Укрексімбанку" на загальну суму 15 млн доларів, проте до теперішнього часу активи АТ "АТП 13060" залишилися останнім шансом банку на часткове відшкодування збитків, оскільки заборгованість інших підприємств групи була поступово знівельована рішеннями різних господарських судів.

За даними, поширеним в ЗМІ, несплата боргів банку стала можливою за рахунок раптової появи у компаній групи величезної заборгованості по векселях перед маловідомими компаніями. Як правило, такі заборгованості є частиною схем організації фіктивного банкрутства та виведення активів.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що нібито незалежна компанія "Дніпрофорвард", яка узгоджена через ліквідатора судом та проводить продаж закладеного активу "Укрексімбанку", пов'язана через засновників з ініціатором банкрутства компанією ТОВ "Агро-топ", яку пов'язують з самим Єлмановим та ліквідатором компанії.

На думку експертів у сфері банкрутства, банк в результаті прийнятого 21 травня рішення суду може втратити заставу та понести збитки на 5,5 млн доларів вже найближчими місяцями.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Єлманов на початку 2015 року став одним з основних фігурантов гучного скандалу, що був пов'язаний з отриманням чиновниками АП фіктивного статуса участника бойових дій в АТО. Як з'ясували журналісти, Єлманов, який отримав статус участника АТО, ніколи не брав учатсть у бойових діях, а бував у зоні АТО виключно у відрядженнях. Після надання гласності цій справі у ЗМІ, Єлманов втратив посаду керівника департаменту, але був призначений керівником конкурсу з відбору глави НАБУ, результатом якого стало призначення Артема Ситника. Покладання на чиновника настільки чутливих для глави держави завдань, як повідомлялося в ЗМІ, пояснювалося його входженням до неформального "ближнього кола" колишнього Президента.

Згідно публічних даних Єдиного держреєстру судових рішень, в останні місяці перед зміною влади суд різко прискорив розгляд справи про банкрутство компанії АТ "АТП 13060", що тривав з 2015 року. Протягом декількох місяців суд послідовно оголосив про ліквідацію компанії, зняв з закладеного майна накладені банком заборони на відчуження та, в кінці-кінців, дав дозвіл ліквідатору та пов'язаному з боржником "Дніпрофорварду" на продаж активу незалежно від його ціни.

Джерела в "Укрексімбанку", знайомі з ситуацією, вважають що колишній топ-чиновник АП поспішає вивести заставу до остаточної зміни владної вертикалі.

"З порушенням КК проводиться не лише продаж застави, що належить держбанку, оскільки всі учасники продажу пов'язані з самим боржником, - але й в цілому схема банкрутства, з самого її початку, так як заборгованість перед афілійованої з самим Єлманова компанією "Агро Топ" на суму 135 млн гривень є безтоварні, і з точки зору КК тут вбачається пряма змова пов'язаних осіб з метою заволодіння коштами державного банку", - упевнені джерела.

Один із співробітників банку на умовах анонімності дав таку оцінку ситуації: "Той факт, що ліквідатор у справі і нібито незалежний "Дніпрофорвард" під керівництвом Єлманова поспішають продати актив де-факто самому ж боржникові за умовні 5 гривень, - ми прекрасно розуміємо, як і мотивацію суду, який системно відхиляє клопотання держбанку.

Вочевидь, Дмитро Олексійович, при проведенні "незалежного конкурсу" з прозорого відбору підконтрольного йому "Дніпрофорварду", який зобов'язаний "чесно продати" банківську заставу, використовував вміння, накопичені в АП при організації конкурсу на відбір "незалежного" глави НАБУ Ситника, - який незабаром , як відомо, став їздити до Порошенка за вказівками.

За останні 5 років держбанки втратили активи на мільярди доларів на користь боржників, що пов'язані з колишньою владою. Жоден з організаторів цих схем, до відповідальності не притягався, хоча вся інформація щодо них зібрана і самими банками, і оперативними підрозділами СБУ, і, швидше за все, після зміни керівництва громадськість дізнається багато нового за цією темою. Випадок з "АТП 13060" - один з багатьох десятків подібних, але Єлманов занадто затягнув процес і може не встигнути довести задумане до кінця, так як вже через місяць цією схемою можуть зайнятися правоохоронні органи під новим керівництвом".