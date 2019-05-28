McDonald's хоче впровадити в українській мережі штучний інтелект

Світовий лідер у галузі швидкого обслуговування компанія McDonald's розглядає можливість впровадження технологій штучного інтелекту Dynamic Yield в Україні.

Про це журналістам повідомила генеральний директор McDonald's Ukraine Юлія Бадритдінова, передають Українські Новини.

"Компанія McDonald's придбала компанію Dynamic Yield, яка працює з штучним інтелектом і забезпечує інтуїтивні рішення. Її (технологію) використовують вже в перших ресторанах Америки, а далі буде в інших країнах і в Україні теж", - сказала вона.

Проте точна дата початку використання цієї технології в Україні ще не відома.

Згідно з релізом на сайті глобальної компанії, McDonald's буде використовувати цю технологію прийняття рішень, щоб забезпечити ще більш індивідуальний підхід до клієнта, змінюючи меню Drive Thru залежно від часу доби, погоди, поточного трафіку в ресторані і актуальних пунктів меню.

"Якщо ви заїжджаєте в ресторан в 11 ранку, то у вас буде сформовано меню, яке люди зазвичай вибирають тут в 11 ранку. Якщо в цей час пішов дощ, то вам підкажуть взяти кави", - прокоментувала Бадритдінова.

Технологія прийняття рішень також може миттєво пропонувати і показувати додаткові елементи для замовлення клієнта на основі їх поточного вибору.

McDonald's придбав компанію Dynamic Yield (Ізраїль), лідера в області технологій персоналізації та логіки ухвалення рішень, 25 березня.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2018 року McDonald's Ukraine запустив сервіс доставки їжі зі своїх ресторанів спільно з сервісом доставки товарів Glovo в Києві.