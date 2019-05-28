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28 травня 2019, вівторок, 17:40 234
Вибори 2019-05-28T17:45:04+03:00
Українські Новини
Мери українських міст об'єднуються для походу до парламенту, – Труханов

Мери українських міст об'єднуються для походу до парламенту, – Труханов

Геннадій Труханов. Фото: прес-служба
Геннадій Труханов. Фото: прес-служба

З'їзд партії мерів, на якому ухвалюватиметься рішення про участь в дострокових парламентських виборах, відбудеться 2 червня в Харкові.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Він зазначив, що до складу об'єднаної політичної сили, про створення якої раніше заявив мер Харкова Геннадій Кернес, увійдуть партія "Довіряй справам", а також однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України.

За його словами, на з'їзді в Харкові відбудеться перший етап об'єднання партій. Сьогодні тривають переговори, коло представників місцевої влади – не лише Харкова, Одеси та Ужгорода – зростає. Всі деталі будуть озвучені в рамках з'їзду.

"Ідея такої консолідації зусиль затребувана та своєчасна. Зараз до нас приєднуються мери міст по всій Україні. Це ефективні й успішні управлінці, які виправдали довіру своїх виборців реальними справами", - підкреслив Труханов.

При цьому він додав, що не вважає короткі терміни проведення виборчої кампанії перешкодою успішності об'єднаної політсили.

"Кампанія довжиною в 2 місяці не залишає жодного шансу популізму та порожнім обіцянкам. Люди обиратимуть лише тих, чию роботу видно. І саме цей фактор дозволить обрати до парламенту дійсно гідних людей, які щодня працюють на благо українців", - резюмував Геннадій Труханов.

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