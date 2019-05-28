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28 травня 2019, вівторок, 17:07 14
Верховна Рада і партії 2019-05-28T18:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко хоче знизити тарифи на газ в 2 рази

Бойко хоче знизити тарифи на газ в 2 рази

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховної Ради України, засновник політичного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко заявив, що тарифи на газ можна сміливо знижувати більш ніж в 2 рази.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"І це не популізм, а економічно обгрунтовані розрахунки. Відповідний законопроект №9403 нашого авторства буде сьогодні розглядатися на комітеті. Я сподіваюся, що він пройде комітет. Згідно із законопроектом, ціна газу для всіх категорій споживачів не повинна перевищувати 4 800 гривень за 1 тис. кубометрів. Після переговорів, які ми провели з керівництвом РФ, вона може бути ще меншою – 3 800 гривень за 1 тис. кубів", – сказав Юрій Бойко.

"Ми будемо домагатися зниження тарифів. І закликаємо всі відповідальні політичні сили підтримати нашу ініціативу. Тарифний геноцид повинен був зупинений. Це наша позиція, яку ми відстоювали з самого початку", – підкреслив опозиційний політик.

Також, за його словами, необхідно переглянути умови співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"У тому вигляді, у якому сьогодні існує співпраця з МВФ, вона невигідна Україні. Країна стала заручником бюрократів з МВФ. Не можна так вибудовувати відносини з фондом. Я маю право так говорити, тому що свого часу проводив переговори з МВФ, і коли ставилися такі ж умови, ми відмовилися від продовження співпраці. І така ж позиція повинна бути сьогодні. Потрібно переглянути умови, реструктуризувати заборгованість і вийти на вигідну для країни і людей, а не для бюрократів з МВФ, співпрацю", – зазначив Юрій Бойко.

"Сьогодні ми стали заручниками позиції влади, що йде, яка бігала за кредитами і нехтувала підтримкою власного виробника. І тепер МВФ повністю ними керує. Це абсолютно неправильно", – резюмував опозиційний політик.

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