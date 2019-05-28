В АМКУ після "листа щастя" від НАБУ таки відкрили справу через дії НКРЕКУ щодо Роттердаму+

В АМКУ завели справу за дії НКРЕКП за формулою "Роттердам+", повідомляють "Наші гроші".

Уповноважена АМКУ Марія Ніжник винесла постанову про початок розгляду справи про антиконкурентні дії Нацкомісії, яку підозрюють у наданні переваг частини виробників електроенергії відносно конкурентів.

Третьою стороною до справи долучили "Енергоатом".

У своїй постанові Ніжник посилається на дані НАБУ, надані в квітні.

Зокрема, бюро виявило ознаки негативних наслідків від дій НКРЭКУ через застосування порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни на електроенергію, який був введений в 2016 році постановою №289. У НАБУ розцінили ці дії комісії як антиконкурентні.

Йдеться про те, що комісія протягом 2016-2017 років проводила розрахунок прогнозованої ОРЦ з порушенням алгоритму, який був визначений порядком, шляхом ручного коректування прогнозована ОРЦ за попередній період. За певних умов це могло призвести до спотворення конкуренції на ринку.

Уповноважений зазначила, що ці дії комісії будуть мати негативний вплив на конкуренцію після введення повномасштабного ринку електроенергії, так як на сьогодні в значній мірі ринок генерації електроенергії сконцентрований у ДТЕК Ріната Ахметова.

Також у розпорядженні Ніжник посилається на заяви "Енергоатому", в яких він зазначав обмеження прав через дії НКРЕКП за формулою "Роттердам+.