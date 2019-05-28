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28 травня 2019, вівторок, 16:15 232
Судова влада 2019-05-28T18:30:04+03:00
Українські Новини
Справу про елітний відпочинок Ситника передають до суду, – ЗМІ

Справу про елітний відпочинок Ситника передають до суду, – ЗМІ

Артем Ситник. Фото: Українське Фото
Артем Ситник. Фото: Українське Фото

Державне бюро розслідувань (ДБР) вже найближчим часом передасть справу про відпочинок директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника на базі в Рівненській області за рахунок інших осіб до суду. Максимальний термін по цій статті - 5 років (ст. 366-1, декларування недостовірної інформації).

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

ДБР готується вже найближчим часом передати справу Артема Ситника до суду. Керівник НАБУ може сісти на 5 років за незадекларований елітний відпочинок, який оплачували треті особи.

Згідно з оприлюдненим раніше протоколом допиту свідка відпочинку глави НАБУ Артема Ситника на базі в Рівненській області Миколи Надейко, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав в угідді на Рівненщині 5 разів. За кожний такий відпочинок було нібито заплачено в середньому близько 100 тис. гривень. Платив за Ситника Надейко, який видавав гроші не лише на проживання в готелі, але й на їжу та дорогі розваги. Посередником між Ситником і Надейком виступав дядько останнього, Микола Клевака. Делікатеси та елітні напої нібито поставлялися в обхід офіційної кухні, щоб не залишилося відповідних чеків. Крім того, нібито в останній відпочинок гості розбили 2 квадроцикли вартістю 8,5 тис. доларів кожен, за які також платив не Ситник, а спонсори його відпочинку.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко також підтвердив цю інформацію в коментарях ЗМІ: "Слідчі Держбюро розслідувань встановили, що за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, Ситник забув заплатити чималу суму готівкою. Тому сьогодні його допитають також з цього приводу", - заявив Луценко.

Нагадаємо, що адвокат Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що директор НАБУ Артем Ситник в ході президентських виборів в США є "ворогом Америки", та "опонував Трампу і працював на компанію Клінтон". В Україні вже триває розслідування Генпрокуратури щодо можливого втручання Артема Ситника у вибори в США.

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