Андрій Сенченко заявив про вихід з партії "Батьківщина"

Один з головних соратників Юлії Тимошенко, Андрій Сенченко – заявив про вихід з Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". В штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Його позиціювали як кандидатуру на посаду міністра оборони.

Сенченко відомий як один з лідерів парламентської опозиції Віктору Януковичу та комендант Жовтневого палацу під час Революції гідності. З березня по серпень 2014 року був тимчасово виконуючим обов'язки заступника глави Адміністрації Президента України. Після того, як українські військові залишили Крим, він шляхом складних переговорів добився виведення з окупованого півострову більш аніж 3 500 одиниць озброєння і військової техніки ЗСУ на загальну суму понад 1,5 млрд доларів США. Сенченко також вів переговори і очолював вдалу операцію з обміну 40 українських військових, журналістів і громадських активістів на 1 російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

Політик пояснив своє рішення розбіжностями в оцінці небезпек, котрі виникли перед країною після виборів президента України. Але прощаючись, засвідчив свою повагу до лідера "Батьківщини" та повідомив, що планує зосередитись на формуванні нового політичного руху: "Сьогодні я прийняв важливе і дуже непросте для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко в найтяжчі для неї і партії часи. В мене немає конфлікту з Юлією Володимирівною, до якої я ставлюсь з великою повагою. Проте сьогодні країна знову опинилась у вкрай небезпечному становищі, і наші підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики, суттєво відрізняються.

Розчарування діями і бездіяльністю політиків, що прийшли до влади після Революції Гідності, відсутність системних зусиль з відновлення миру, без територіальних і політичних поступок агресору, призвели до зростання підтримки антиукраїнських сил. Це створює реальні передумови для формування в наступному парламенті більшості, ворожої до нашої держави. Вже зараз зрозуміло, що завдання цих сил – капітуляція нашої країни у війні з Російською Федерацією та остаточне знищення незалежної України.

Саме тому стрижнем демократичної проукраїнської коаліції в наступному парламенті країни повинна стати політична сила, що зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу, і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави до 20 найбільш економічно розвинених країн світу. Таку силу можливо сформувати лише спираючись на широке громадсько-політичне об’єднання патріотичних сил України. Команда громадського руху "Сила права", до якої я належу, готова стати надійною складовою такого об’єднання.

Перемога у протистоянні з Російською Федерацією, безпека і добробут країни і кожної української родини мають стати головними пріоритетами майбутньої парламентської коаліції та уряду України", – повідомив Сенченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Андрій Сенченко уродженець Криму, народний депутат України V, VI, VII скликань. В період з 1993 по 1997 роки – заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ Автономної Республіки Крим. В 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова.

2001-2006 роки - голова наглядової ради ЗАТ "Сучасні інформаційні технології". В 2007 року в рейтингу 100 найбільших платників податків – кандидатів у депутати посів 24-е місце, зовсім трохи поступившись Рінату Ахметову. Станом на зараз більшість активів політика конфіскована в Криму.

Андрій Сенченко – голова громадського правозахисного руху "Сила права" – з листопада 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їхніх родин, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій та окупованих територій. На сайті руху оприлюднено біля 700 судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації та завданих збитків, а також заарештовані перші російські активи на суму 3,5 млрд доларів. Кошти мають піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.

Реакція Юлії Тимошенко та ВО "Батьківщина" на заяву політика наразі невідома.