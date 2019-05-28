За три місяці план державних запозичень та витрат на погашення боргу зріс на 40 млрд гривень, - Рахункова палата

За три місяці план державних запозичень та витрат на погашення боргу зріс на 40 млрд гривень, - Рахункова пала

У I кварталі річний план державних запозичень та витрат на погашення боргу збільшено на 40 млрд гривень.

Про це на засіданні повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передають Українські Новини.

З його слів, у першому кварталі річний план як державних запозичень, так і витрат на погашення боргу збільшено на 40 млрд гривень, з них план на перший квартал - на 31,5 млрд гривень.

"Уже зараз зрозуміло, що виконання державного бюджету в 2019 році буде непростим. Недоліки планування і прорахунки при підготовці проекту державного бюджету на 2019 спонукали Міністерство фінансів вносити зміни до затверджених показників фінансування держбюджету. Всього в першому кварталі збільшено річний план як державних запозичень, так і витрат на погашення боргу на 40 млрд гривень, з них план на перший квартал - на 31,5 млрд гривень ", - зазначив Пацкан.

Голова Рахункової палати повідомив, що в результаті недонадходжень від державних зовнішніх запозичень план на січень-березень 2019 фінансування державного бюджету з усіх джерел не виконано на 26,5 млрд гривень, або 18%.

Також Пацкан підкреслив, що в першому кварталі план витрат державного бюджету не виконано на 31,4 млрд гривень, або 12%.

І зазначив, що в результаті неналежної організації бюджетного процесу урядом не забезпечено дотримання вимог Бюджетного кодексу щодо термінів розробки та затвердження порядків використання коштів за бюджетними програмами та паспортів бюджетних програм, а також розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку.

Валерій Пацкан повідомив, що одним із найбільших викликів залишається державний борг.

"За зроблені свого часу запозичення доводиться платити дедалі більше. Так, видатки державного бюджету на погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу збільшилися порівняно з відповідним періодом попереднього року, в 1,4 разу і становили 128 млрд грн, або 38,4 % здіснених в першому кварталі 2019 видатків державного бюджету", - додав він.

Коментуючи ситуацію з міжбюджетними трансфертами та їх вплив на місцеві бюджети, голова Рахункової палати зазначив, що в результаті зменшення обсягу наданих з державного бюджету трансфертів у січні-березні 2019 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зменшилися обсяги як доходів, так і витрат місцевих бюджетів.

Як наслідок, частка видатків місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету зменшилася до 41,5%.

"Водночас при тому, що частка трансфертів з державного бюджету становила 51,7% доходів місцевих бюджетів, на депозитних рахунках в установах державних банків в січні-березні розміщено тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на суму 8,5 млрд гривень", - зазначив Валерій Пацкан.

Как сообщали Українські Новини, Рада призначила головою Рахункової палати Пацкана. Рахункова палата заявила, що в 2017 році держбюджет втратив 65 млн гривень через ProZorro.

Тим часом Україна пропонує створити міжнародну групу з аудиту збитків від війни.