Верховний Суд скасував звільнення з люстрації екс-глави ВРЮ Колесниченка

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду скасував звільнення в рамках виконання закону україни "Про очищення влади" (люстрації) колишнього голови Вищої ради юстиції, який до того і судді Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Володимира Колесниченка.\r\nПро це написав у соціальній мережі Facebook його адвокат Андрій Федур, передають Українські Новини.\r\n"Вчора Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Колесніченка В. М. до Вищої ради правосуддя (справа про звільнення за люстрационным процедур), тобто визнав незаконним і скасував рішення Вищої ради правосуддя № 1232\/0\/15-17 від 23.05.2017 року", - повідомив він.\r\nАдвокат вважає, що дане рішення буде оскаржене у Великій палаті Верховного Суду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 травня 2017 року Вища рада правосуддя звільнив суддю Колесніченко в рамках люстрації.\r\nВін очолював Вищу раду юстиції (з 2017 року - Вища рада правосуддя) з березня 2010 року по травень 2013 року.\r\nДо цього він був головою Печерського районного суду Києва.\r\nГенеральна прокуратура розслідує можливе отримання Колесніченко 12 млн доларів від керівництва Партії регіонів в 2010 році.\r\nДосудовим розслідуванням встановлено, що в "чорної бухгалтерії" ПР за січень-лютий 2010 року є записи та підписи від імені Колесніченка про отримання готівкових грошових коштів на суму понад 12 млн доларів.\r\nВ даний період часу він обіймав посаду голови Печерського райсуду Києва.