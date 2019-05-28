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28 травня 2019, вівторок, 14:24 33
Судова влада 2019-05-28T17:45:05+03:00
Українські Новини
Верховний Суд скасував звільнення з люстрації екс-глави ВРЮ Колесниченка

Верховний Суд скасував звільнення з люстрації екс-глави ВРЮ Колесниченка

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду скасував звільнення в рамках виконання закону україни "Про очищення влади" (люстрації) колишнього голови Вищої ради юстиції, який до того і судді Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Володимира Колесниченка.

Про це написав у соціальній мережі Facebook його адвокат Андрій Федур, передають Українські Новини.

"Вчора Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Колесніченка В. М. до Вищої ради правосуддя (справа про звільнення за люстрационным процедур), тобто визнав незаконним і скасував рішення Вищої ради правосуддя № 1232/0/15-17 від 23.05.2017 року", - повідомив він.

Адвокат вважає, що дане рішення буде оскаржене у Великій палаті Верховного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня 2017 року Вища рада правосуддя звільнив суддю Колесніченко в рамках люстрації.

Він очолював Вищу раду юстиції (з 2017 року - Вища рада правосуддя) з березня 2010 року по травень 2013 року.

До цього він був головою Печерського районного суду Києва.

Генеральна прокуратура розслідує можливе отримання Колесніченко 12 млн доларів від керівництва Партії регіонів в 2010 році.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в "чорної бухгалтерії" ПР за січень-лютий 2010 року є записи та підписи від імені Колесніченка про отримання готівкових грошових коштів на суму понад 12 млн доларів.

В даний період часу він обіймав посаду голови Печерського райсуду Києва.
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