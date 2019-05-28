Ринок електроенергії повинен працювати, - Шпек

Запуск ринку електроенергії в жодному випадку не можна відкладати через тих, хто заробляє в умовах його відсутності. Про це заявив голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, коментуючи ініціативи щодо відтермінування енергореформи.

"Ринок електроенергії повинен працювати. Але він повинен ефективно працювати. Якщо там не вирішені якісь організаційні, логістичні, технічні питання, то треба на це дивитися тверезо. Але через те, що комусь з тих, хто без ринку досить добре заробляв, це не подобається, - на це погоджуватися в жодному випадку не можна. Країна приречена на реформи", - заявив Шпек.

Також експерт зазначив, що Україна впродовж 25 років бореться за досягнення макроекономічної стабільності. В той час як іншим країнам вдавалось це зробити впродовж 1,5 - 3 років. І причиною такого тривалого процесу була відсутність масштабних структурних реформ.

"Відсутність серйозних широкомасштабних структурних реформ призводила до того, що наша макроекономічна стабільність постійно порушувалась у залежності від тих чи інших економічних циклів", - зазначив Шпек.

Та наголосив, що саме структурні реформи є основою майбутнього економічного зростання країни.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії має бути запущений 1 липня 2019 року, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Це є зобов’язанням України в рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС.