Суд зобов'язав Коболєва розкрити, кому і в якому розмірі були виплачені "космічні" премії

Опубліковано повний текст рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо відкриття інформації про премії працівникам НАК «Нафтогаз України» у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді.

Як повідомляє «Доступ до правди», відповідне рішення було прийнято за позовом Українського інституту з прав людини до «Нафтогазу України».

«... інформація про прізвища, імена, по батькові та посади всіх співробітників і членів правління ПАТ НАК «Нафтогаз України», які отримали премії, у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді у спорі з ПАТ "Газпром" щодо транзитного контракту, а також інформацію про розмір виплаченої премії, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною інформацією та може бути надана за запитом на інформацію... зобов'язано Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надати Громадській організації Український інститут з прав людини інформацію та копії документів, у відповідь на запит на публічну інформацію від 04 липня 2018 року», - говориться в тексті рішення.

Як писав «Доступ до правди», НАК «Нафтогаз» відмовився назвати імена тих, хто отримав премії за Стокгольмський суд, аргументуючи свою відмову відповісти на запит тим, що надання такої інформації не є необхідним для захисту інтересів національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Раніше інформаційне агентство «Українські новини» за підтримки юристів Української Гельсінської спілки з прав людини подало позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов'язати Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» надати список посадовців компанії, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над публічним акціонерним товариством «Газпром».

Як повідомляли «Українські новини», «Нафтогаз» засекретив прізвища щасливчиків. На свій запит УН отримали відповідь, що це конфіденційна інформація.