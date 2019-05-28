Суд зобов'язав Коболєва розкрити, кому і в якому розмірі були виплачені "космічні" премії

Опубліковано повний текст рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо відкриття інформації про премії працівникам НАК «Нафтогаз України» у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді.\r\nЯк повідомляє «Доступ до правди», відповідне рішення було прийнято за позовом Українського інституту з прав людини до «Нафтогазу України».\r\n «... інформація про прізвища, імена, по батькові та посади всіх співробітників і членів правління ПАТ НАК «Нафтогаз України», які отримали премії, у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді у спорі з ПАТ "Газпром" щодо транзитного контракту, а також інформацію про розмір виплаченої премії, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною інформацією та може бути надана за запитом на інформацію... зобов'язано Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надати Громадській організації Український інститут з прав людини інформацію та копії документів, у відповідь на запит на публічну інформацію від 04 липня 2018 року», - говориться в тексті рішення.\r\nЯк писав «Доступ до правди», НАК «Нафтогаз» відмовився назвати імена тих, хто отримав премії за Стокгольмський суд, аргументуючи свою відмову відповісти на запит тим, що надання такої інформації не є необхідним для захисту інтересів національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.\r\nРаніше інформаційне агентство «Українські новини» за підтримки юристів Української Гельсінської спілки з прав людини подало позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов'язати Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» надати список посадовців компанії, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над публічним акціонерним товариством «Газпром».\r\nЯк повідомляли «Українські новини», «Нафтогаз» засекретив прізвища щасливчиків. На свій запит УН отримали відповідь, що це конфіденційна інформація.