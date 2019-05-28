Земля під "мостом Кличка" вже в оренді під будівництво готелю та розважального центру

П'ять ділянок Києва загальною площею 1,51 га по вул. Володимирський узвіз, 4, 6 і в Центральному парку культури і відпочинку знаходиться в оренді підприємств, пов'язаних з бізнесменом-забудовником Дмитром Буряком. Про це свідчать дані Кадастрової карти України та Єдиного держреєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляють "Наші гроші".

Так, у ПАТ "Будівельні технології" в оренді знаходиться 0,75 га, у ТОВ "Етрекс" - 0,76 га.

зокрема, дві ділянки 0,14 га і 0,61 га по вул. Володимирський узвіз, 4 до 2025-2026 рр знаходяться в оренді ВАТ "Будівельні технології".

Зауважимо, що на ділянці 0,61 га встановлено опори "мосту Кличка". Взагалі, будівництво мостового переходу стало можливим завдяки договором, який в березні 2018 року замовник будівництва мосту КП "Інженерний центр" КМДА підписав з підприємством "Будівельні технології". Згідно з цим договором, який є в розпорядженні "Наших грошей", підприємство не заперечує і дає згоду на проведення робіт на орендованій ним ділянці. А КП в свою чергу зобов'язався "у разі необхідності надавати необхідне сприяння землекористувачеві" у розвитку проекту на орендованій ділянці.

Крім того, тут згадується договір ще з одним комунальним підприємством "Київське інвестиційне агентство", яке є замовником будівництва канатної дороги, станція якої розміститься на цій же орендованій ділянці.

Оренда цих 0,61 га під будівництво громадських будівель була відновлена "Будівельними технологіями" через суд в 2017 році. На деяких фотографіях проекту "моста Кличка" можна побачити приміщення, які планують побудувати на цій землі.

Крім того, в оренді ТОВ "Етрекс" в 2028-2029 років знаходяться ділянки площею 0,22 га, 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 4 і 6, а також 0,09 га в Центральному парку культури і відпочинку. Ці ділянки фірма отримала в оренду в 2003-2004 роках під будівництво адміністративної будівлі, готелі та розважального комплексу.

у 2013 році "Етрекс" отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво розважального комплексу на ділянці 0,09 га в парку. У серпні 2018 року фірма отримала експертний звіт за цим проектом, що передбачає зведення двоповерхової будівлі площею 530 кв м.

Зауважимо, що розробляло проект ТОВ "БК "Аскон", яке в 2017 році виграло тендер на 1,03 млн грн на розробку робочої документації на реконструкцію парку "Володимирська гірка", яку проводитиме фірма "Спецавто-Буд", яка зводить також мостовий перехід між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка".

Стосовно двох інших ділянок "Етрекса", то по ділянці 0,22 га по вул. Володимирський узвіз, 4 Окружний адмінсуд Києва в 2015 році зобов'язав Департамент мостобудування КМДА розглянути заяву орендаря про видачу містобудівних умов і обмежень забудови ділянки розважальним комплексом.

Що стосується ділянки 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 6, то фірма отримала всі необхідні документи для будівництва, проте не змогла отримати дозвіл ДАБК. На цій ділянці розташовані будівлі-склади загальною площею 393 кв м, власником яких з 2002 року є фірма "Етрекс".

Варто відзначити, що девелоперська компанія DeVision Дмитра Буряка давно мала проект забудови на своїх орендованих ділянках. Ось так забудовник бачив свій готель і адміністративно-розважальні центри. Однак, у зв'язку з будівництвом моста і канатної дороги реалізація такого проекту неможлива.

ПАТ "Будівельні технології» є власником офісного центру по вул. Володимирський узвіз, 4-Ст. Будівля знаходиться в іпотеці у "Ощадбанку".

Крім того, девелоперська компанія DeVision Дмитра Буряка реалізувала такі проекти, як багатофункціональний центр "Столичний" на вул. Столичне шосе, 103 (торгова галерея "Атмосфера", готель Ramada Encore, бізнес-центр "Європа"), бізнес-центр на вул. Іллінської в Києві.

В одній з компаній, кінцевим співвласником якої є Дмитро Буряк, ГПУ через суд забрала з оренди 147 га біля с. Плюти Обухівського району. А ще з однієї фірми з орбіти Буряків – прокуратурі Києва не вдалося стягнути 17 млн грн збитку за знищення газону на 100 га на 23-му км Столичного шосе в Голосіївському районі столиці.

Дмитро Буряк в 2013 році увійшов у Координаційний комітет з підготовки та проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. Як повідомляв Forbes, компанія United Basketball Investment (UBI), якою володіли структури Дмитра Буряка та Ігоря Коломойського, планувала побудувати арени у Львові, Дніпропетровську та Одесі. Однак, незабаром партнери розійшлися.

Нагадаємо, пішохідно-велосипедний мостовий перехід між парками "Хрещатий"і "Володимирська гірка" мер Києва Віталій Кличко відкрив 26 травня незважаючи на те, що він не введений в експлуатацію. Кошторисна вартість будівництва цього мосту зараз досягла 419,96 млн грн.

Як повідомлялося, будівництво ведеться з порушеннями законодавства. Зокрема, всупереч Генплану Києва, в межах двох парків-пам'яток садово-паркового мистецтва ("Хрещатий" та "Володимирська Гірка") на території природно-заповідного фонду.

Крім того, будівництво супроводжується скандалом навколо проекту мостового переходу. Швейцарські архітектори, які були серед переможців конкурсу на проект зазначеного мосту в 2013 році, заявили, що при будівництві переходу використовуються концепції їх проекту. Крім того, виявилося, що премію від КМДА досі вони так і не отримали. Зауважимо, що проект мосту КМДА через тендер замовила київської компанії "Проектні системи Лтд" Андрія Миргородського.