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28 травня 2019, вівторок, 11:14 430
Економіка 2019-05-28T11:19:32+03:00
Українські Новини
Виробники електроенергії виступають за запуск енергоринку з 1 липня, - опитування ExPro

Виробники електроенергії виступають за запуск енергоринку з 1 липня, - опитування ExPro

Виробники електроенергії в Україні виступають переважно за впровадження ринку з 1 липня. Такі результати опитування (дослідження), проведеного виданням ExPro.

За даними цього опитування, компанії, що генерують 77% всієї електроенергії, виступають за запуск нового ринку саме 1 липня 2019 року, як це встановлено законодавством. Насамперед, енергохолдинг ДТЕК і "Донбасенерго", а також оператор діючих АЕС НАЕК "Енергоатом", який виступає проти технічного перенесення дати запуску ринку.

"Вважаємо просте технічне перенесення терміну відкриття ринку недоцільним, оскільки це сприятиме подальшому безвідповідальному невиконанню окремими учасниками ринку і органами державної влади обов'язків, покладених на них законом України "Про ринок електричної енергії", і наполягає на початку дії нового ринку з 1 липня 2019", - висловив свою думку в матеріалі видання президент "Енергоатому" Юрій Недашковський.

Згідно з даними, опублікованим виданням ExPro група ДТЕК аргументує свою позицію високим ступенем готовності нормативної бази та інфраструктури. Але з іншого боку, вважає, що необхідно встановити цінові обмеження на ринку "на добу вперед" та балансуючому ринку, щоб уникнути цінових шоків.

"Я категоричний противник будь-якого переносу. Я вважаю, що як заявлено в законі 1 липня 2019 року, цей термін повинен бути витриманий. Я вважаю, що навіть з тими затримками, які викликані недопрацьованою законодавчою базою, є всі підстави для переходу до нового ринку, може, не в повному обсязі, але треба починати рухатися з 1 липня", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

У матеріалі наголошується, що, швидше за все, "Центренерго" також підтримує дату 1 липня, проте публічної позиції компанія не висловлювала.

Нагадаємо, відповідно до зобов'язань перед Європейським Енергоспівтовариством Україна має імплементувати положення Третього енергопакету ЄС, мета якого провести лібералізацію ринку електроенергії та стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію та появу нових учасників ринку.

Як раніше повідомлялося, Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості закликала Кабінет Міністрів не відкладати реформу енергетичного сектора. Керівництво профспілки прогнозує, що якщо термін запуску реформи буде виконаний, то протягом 10 років в Україну надійде близько €40 млрд інвестицій, що дасть можливість модернізувати енергогенеруючі підприємства, а також виконати взяті Україною екологічні зобов'язання перед європейським співтовариством.

За даними низки експертів і ЗМІ, відстрочення або скасування реформи ринку електроенергії зацікавлений бізнесмен Ігор Коломойський, володіє трьома феросплавними заводами, де частка електроенергії в собівартості продукції становить 50%.
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