У брата Найєма знову викрали мотоцикл

Невідомі знову викрали мотоцикл у брата депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний), адвоката Масі Найєма в Києві.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі вкрали мій мотоцикл. Він стояв на парковці офісу на вулиці Введенська, 4. Хлопці підійшли до третьої ночі, подивилися. Потім відійшли і прийшли о 03:50 і відкотили його. Моя помилка, що по приїзду не заблокував кермо", - написав адвокат.

Масі Найєм зазначив, що його мотоцикл - це лімітована модель Suzuki GSX-R.

Він вимагає від злочинців негайно повернути мотоцикл.

Як повідомляли Українські Новини, киянину повідомили про підозру у крадіжці мотоцикла брата Мустафи Найєма.

Раніше поліція повернула братові Найєма викрадений мотоцикл.