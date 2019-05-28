У брата Найєма знову викрали мотоцикл

Невідомі знову викрали мотоцикл у брата депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний), адвоката Масі Найєма в Києві.\r\nПро це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні вночі вкрали мій мотоцикл. Він стояв на парковці офісу на вулиці Введенська, 4. Хлопці підійшли до третьої ночі, подивилися. Потім відійшли і прийшли о 03:50 і відкотили його. Моя помилка, що по приїзду не заблокував кермо", - написав адвокат.\r\n\r\nМасі Найєм зазначив, що його мотоцикл - це лімітована модель Suzuki GSX-R.\r\nВін вимагає від злочинців негайно повернути мотоцикл.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, киянину повідомили про підозру у крадіжці мотоцикла брата Мустафи Найєма.\r\nРаніше поліція повернула братові Найєма викрадений мотоцикл.