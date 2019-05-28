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28 травня 2019, вівторок, 09:54 14
Події 2019-05-28T11:30:02+03:00
Українські Новини
У брата Найєма знову викрали мотоцикл

У брата Найєма знову викрали мотоцикл

Невідомі знову викрали мотоцикл у брата депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний), адвоката Масі Найєма в Києві.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі вкрали мій мотоцикл. Він стояв на парковці офісу на вулиці Введенська, 4. Хлопці підійшли до третьої ночі, подивилися. Потім відійшли і прийшли о 03:50 і відкотили його. Моя помилка, що по приїзду не заблокував кермо", - написав адвокат.

Масі Найєм зазначив, що його мотоцикл - це лімітована модель Suzuki GSX-R.

Він вимагає від злочинців негайно повернути мотоцикл.

Як повідомляли Українські Новини, киянину повідомили про підозру у крадіжці мотоцикла брата Мустафи Найєма.

Раніше поліція повернула братові Найєма викрадений мотоцикл.

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