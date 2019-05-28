У Запоріжжі чоловік загинув через падіння з недобудованого мосту

20-річний чоловік загинув через падіння з конструкцій недобудованого мосту в рамках автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, тіло загиблого чоловіка виявили близько 3 години ночі 26 травня.

Правоохоронці припускають, що молодий чоловік впав з недобудованих конструкцій мосту через власну необережність.

Розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією як нещасний випадок.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі дівчина вижила після падіння з 40-метрової висоти з мосту в Дніпро.

Раніше у Тернополі чоловік впав з 6 поверху ресторану "На небі" і вижив.