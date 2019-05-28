Блогеру Барабошку дозволили виїзд за кордон

Блогер Олександр Барабошко, якому раніше продовжили носіння електронного браслета, забрав із суду свій закордонний паспорт. Про це Барабошко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, Барабошко повідомив, що знімається обмеження на пересування.

"Сьогодні відновив мою віру у правосуддя. Не вдаючись у довгі юридичні аспекти, резюмую - проміжна перемога. Знімається обмеження на пересування, та поїду забирати закордонний паспорт", - написав Барабошко.

Крім того, Барабошко зазначив, що суд залишив як запобіжний захід заставу в 3 млн грн, однак висловив упевненість, що адвокати зможуть домогтися його скасування.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада правоохоронні органи затримали політтехнолога Володимира Петрова і блогера Олександра Барабошка за підозрою в порушенні недоторканності приватного життя заступника начальника відділу департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченка, який є чоловіком заступника директора Державного бюро розслідувань Ольги Варченко.

Раніше, 8 листопада, студентка Бурейко подала заяву про погрози і переслідування Варченка в прокуратуру, яка відкрила провадження за фактом погроз вбивством.