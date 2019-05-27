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27 травня 2019, понеділок, 23:20 7
Економіка 2019-05-28T00:00:02+03:00
Українські Новини
Представництво ЄС рекомендує відстрочити введення нового ринку електроенергії в Україні

Представництво ЄС рекомендує відстрочити введення нового ринку електроенергії в Україні

Представництво Європейського Союзу рекомендує відкласти впровадження нового ринку електричної енергії в Україні. Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на спільну заяву представництва ЄС та представництва Європейського Інвестиційного Банку.

"представництва Європейського Союзу та представництва Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу з-за того, що важливі регуляторні норми та IT системи ще не готові", - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може призвести до його неправильного функціонування, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

 

"Крім того, в поточному політичному контексті буде важче забезпечити управління цією реформою або втрутитися з метою усунення недоліків в разі такої необхідності", - зазначили в ЄС.

В представництві нагадали, що в 2017 році вітали прийняття Закону України "Про ринок електроенергії", спрямованого на виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

"Ми переконані, що передбачена цим законом реформа принесе вигоду українським споживачам завдяки введенню прозорості, покращення ефективності функціонування ринку та залученню інвестицій. Ми продовжуємо підтримувати зусилля влади та учасників ринку у впровадженні цієї важливої реформи", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вважає за необхідне відстрочити запуск вільного ринку електричної енергії на невизначений термін.

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