На Гаваях акула вбила чоловіка

На американських Гаваях акула вбила літнього чоловіка, який приїхав на відпочинок з Каліфорнії. Таке сталося вперше за чотири роки. Про це повідомляє ТСН.

Відпочиваючий чоловік плавав за 50 метрів від узбережжя, коли на нього напала акула. Рятувальники намагалися дістати плавця, але їх зусилля виявилися марними.

Зараз же влада розпорядилася вивісити попереджувальні таблички на пляжах, а відпочиваючих просять не нехтувати власним життям і не запливати далеко від берега.

Як повідомляли Українські Новини, носорог поранив дворічну дівчинку в зоопарку Флориди.

Раніше в Австралії акула раптово напала на жінку.