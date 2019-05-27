На Гаваях акула вбила чоловіка

На американських Гаваях акула вбила літнього чоловіка, який приїхав на відпочинок з Каліфорнії. Таке сталося вперше за чотири роки. Про це повідомляє ТСН.\r\nВідпочиваючий чоловік плавав за 50 метрів від узбережжя, коли на нього напала акула. Рятувальники намагалися дістати плавця, але їх зусилля виявилися марними.\r\nЗараз же влада розпорядилася вивісити попереджувальні таблички на пляжах, а відпочиваючих просять не нехтувати власним життям і не запливати далеко від берега.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, носорог поранив дворічну дівчинку в зоопарку Флориди.\r\nРаніше в Австралії акула раптово напала на жінку.