У Польщі українські студенти потрапили в ДТП

У Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві українські студентки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє посольство України в Польщі.

За інформацією дипломатичного відомства, аварія за участю українських студентів, що навчаються у варшавських вузах, сталася в суботу, 25 травня, в районі Долини Служевської.

"В результаті ДТП дві пасажирки отримали важкі травми і перебувають в лікарні МВСіА (Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, - ред.). З України вже прибули родичі потерпілих. Вчора в лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами і їх батьками. Відбулася також зустріч з представником одного з ВНЗ, де навчається одна з дівчат", - сказано в повідомленні.

Справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві.

Нагадаємо, що у Польщі в страшній ДТП загинули українці.

Перед цим у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.