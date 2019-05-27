підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 травня 2019, понеділок, 19:36 55
Події 2019-05-27T21:04:09+03:00
Українські Новини
В місті Зміїв з рушниці застрелився 15-річний син заступника мера, - ЗМІ

В місті Зміїв з рушниці застрелився 15-річний син заступника мера, - ЗМІ

В Харківській області застрелився 15-річний підліток. Трагедія сталася 25 травня у місті Зміїв. Тіло 15-річного онука виявив дідусь. Про це повідомляє прес-служба поліції області і NewsRoom з власних джерел

"Попередньо, підліток застрелився з гладкоствольної рушниці. Зброя зареєстрована", - йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

У виданні повідомляється, що загиблий підліток є сином заступника мера Змієва. На місці криміналісти встановили, що підліток застрелився з гладкоствольної рушниці, яка стояла в зібраному стані в кутку кімнати.

Нагадаємо, що на Закарпатті випадково застрелився 18-річний студент.

Раніше депутат Київради випадково вистрілив у себе під час чищення зброї.

Більше новин про: суїцид Зміїв Заступник мера

Архів
Новини
По Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань 21:57
Екс-начальник Генштабу Муженко прибув у розпорядження Полторака 21:29
Україна вимагає від Росії час та місце повернення українських моряків та кораблів 20:37
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7 19:53
більше новин
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський 17:15
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
більше новин
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok