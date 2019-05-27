В місті Зміїв з рушниці застрелився 15-річний син заступника мера, - ЗМІ

В Харківській області застрелився 15-річний підліток. Трагедія сталася 25 травня у місті Зміїв. Тіло 15-річного онука виявив дідусь. Про це повідомляє прес-служба поліції області і NewsRoom з власних джерел

"Попередньо, підліток застрелився з гладкоствольної рушниці. Зброя зареєстрована", - йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

У виданні повідомляється, що загиблий підліток є сином заступника мера Змієва. На місці криміналісти встановили, що підліток застрелився з гладкоствольної рушниці, яка стояла в зібраному стані в кутку кімнати.

Нагадаємо, що на Закарпатті випадково застрелився 18-річний студент.

Раніше депутат Київради випадково вистрілив у себе під час чищення зброї.