НАБУ запідозрило МОН у зловживаннях при внесенні в базу даних інформації про отримання Гройсманом освіти

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Міністерства освіти і науки при внесенні в єдину електронну базу з питань освіти інформації про отримання освіти прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, відомості до реєстру досудових розслідувань було внесено ще 8 квітня.

Справу відкрито за заявою одного з депутатів Верховної Ради за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу.

Ведеться розслідування.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році ГПУ почала розслідувати можливу підробку Гройсманом диплома про вищу освіту.

Пізніше Генеральна прокуратура закрила справу про можливу підробку диплома.

Гройсман заявив, що не всім українцям потрібна вища освіта.