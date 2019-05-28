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28 травня 2019, вівторок, 06:00 65
Кабмін 2019-05-28T08:30:01+03:00
Українські Новини
НАБУ запідозрило МОН у зловживаннях при внесенні в базу даних інформації про отримання Гройсманом освіти

НАБУ запідозрило МОН у зловживаннях при внесенні в базу даних інформації про отримання Гройсманом освіти

Володимир Гройсман. Фото: Volodymyr Groysman/Facebook
Володимир Гройсман. Фото: Volodymyr Groysman/Facebook

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Міністерства освіти і науки при внесенні в єдину електронну базу з питань освіти інформації про отримання освіти прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, відомості до реєстру досудових розслідувань було внесено ще 8 квітня.

Справу відкрито за заявою одного з депутатів Верховної Ради за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу.

Ведеться розслідування.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році ГПУ почала розслідувати можливу підробку Гройсманом диплома про вищу освіту.

Пізніше Генеральна прокуратура закрила справу про можливу підробку диплома.

Гройсман заявив, що не всім українцям потрібна вища освіта.

 

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