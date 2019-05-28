НАБУ запідозрило МОН у зловживаннях при внесенні в базу даних інформації про отримання Гройсманом освіти

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Міністерства освіти і науки при внесенні в єдину електронну базу з питань освіти інформації про отримання освіти прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\nЗа його словами, відомості до реєстру досудових розслідувань було внесено ще 8 квітня.\r\nСправу відкрито за заявою одного з депутатів Верховної Ради за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу.\r\nВедеться розслідування.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2017 році ГПУ почала розслідувати можливу підробку Гройсманом диплома про вищу освіту.\r\nПізніше Генеральна прокуратура закрила справу про можливу підробку диплома.\r\nГройсман заявив, що не всім українцям потрібна вища освіта.\r\n