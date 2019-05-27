Глибокі вибоїни на дорозі засадили квітами в Луцьку

У Луцьку на Набережному проспекті активісти висадили квіти у вибоїни на асфальті, щоб звернути увагу на байдужість міської влади до дорожніх проблем.\r\nПро це повідомив активіст Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Ми це зробили, з волонтерами громадської організації висадили квіти на ямах асфальту на проспекті Набережній, вулиці Заньковецької", - написав активіст.\r\nБут-Гусаїм підкреслив, що таким чином вони привертають увагу до проблем великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими.\r\n\r\nКвіти в ямах. Фото: Володимир Бут-Гусаїм\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ями в асфальті на дорогах Тернополя залатали бруківкою. Також в Києві автобус застряг у ямі і не зміг з неї виїхати.\r\nКрім того, 6 автомобілів зіткнулися на трасі Київ-Одеса через туман і велику кількість ям, а на одній з київських вулиць відзначили "день народження" ями.\r\nТим часом машині заступника міністра інфраструктури відірвало колесо через ями на дорозі.\r\nВ 2010 році мешканець Лондона засадив вибоїни на дорогах квітами.