Глибокі вибоїни на дорозі засадили квітами в Луцьку

У Луцьку на Набережному проспекті активісти висадили квіти у вибоїни на асфальті, щоб звернути увагу на байдужість міської влади до дорожніх проблем.

Про це повідомив активіст Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ми це зробили, з волонтерами громадської організації висадили квіти на ямах асфальту на проспекті Набережній, вулиці Заньковецької", - написав активіст.

Бут-Гусаїм підкреслив, що таким чином вони привертають увагу до проблем великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими.

Квіти в ямах. Фото: Володимир Бут-Гусаїм/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, ями в асфальті на дорогах Тернополя залатали бруківкою. Також в Києві автобус застряг у ямі і не зміг з неї виїхати.

Крім того, 6 автомобілів зіткнулися на трасі Київ-Одеса через туман і велику кількість ям, а на одній з київських вулиць відзначили "день народження" ями.

Тим часом машині заступника міністра інфраструктури відірвало колесо через ями на дорозі.

В 2010 році мешканець Лондона засадив вибоїни на дорогах квітами.