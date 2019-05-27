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27 травня 2019, понеділок, 16:58 390
Політика 2019-05-27T19:30:04+03:00
Українські Новини
Радник президента Рейгана Марк Нуттл відвідає Україну

Радник президента Рейгана Марк Нуттл відвідає Україну

Політичний та фінансовий експерт адміністрації президента Рейгана Марк Нуттл, прибуде до України для участі в VIII Національному молитовному сніданку. Про це повідомив координатор молитовного сніданку Павло Унгурян.

Марк Нуттл відвідає Укрїну не вперше. У 1991 році він був одним з небагатьох представників Заходу, які приймали активну участь у формуванні незалежності України, а потім допомагали провести перші в історії України національні вибори Президента.

«Маючи лише теплі спогади про Україну, я вболіваю за її подальшу долю і з великою зацікавленністю спостерігаю за останніми політичними змінами в країні. Мій досвід співпраці з адміністрацією Рейгана підказує, що нового президента України Володимира Зеленського очікють не прості часи, і від його оточення  буде залежати дуже багато», - зауважив політик

Нагадаємо, 30 травня в Українському домі відбудеться VIII Національний молитовний сніданок за участі перших осіб держави, народних депутатів України, членів Уряду, депутатів парламентів країн Євросоюзу і США, представників дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.
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