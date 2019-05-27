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27 травня 2019, понеділок, 16:47 159
Суспільство 2019-05-27T16:55:31+03:00
Українські Новини
Дмитро Ярош пригрозив Зеленському повішенням на Хрещатику

Дмитро Ярош пригрозив Зеленському повішенням на Хрещатику

Лідер "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош заявив, що президент України Володимир Зеленський буде убитий, якщо зрадить тих, хто загинув під час Майдану і війни на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю Обозревателю.

"Зеленський у своїй інавгураційній промові говорив, що готовий втратити рейтинги, популярність, посаду... Ні, він втратить життя. Буде висіти на якомусь дереві на Хрещатику – якщо зрадить Україну і тих людей, які на Революції і Війни загинули. І дуже важливо, щоб він це розумів", - заявив Ярош.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік Ярош задекларував 598,5 тис. гривень доходів.

За 2016 рік Ярош задекларував нову квартиру і "візитку Яроша".

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