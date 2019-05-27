Дмитро Ярош пригрозив Зеленському повішенням на Хрещатику

Лідер "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош заявив, що президент України Володимир Зеленський буде убитий, якщо зрадить тих, хто загинув під час Майдану і війни на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю Обозревателю.

"Зеленський у своїй інавгураційній промові говорив, що готовий втратити рейтинги, популярність, посаду... Ні, він втратить життя. Буде висіти на якомусь дереві на Хрещатику – якщо зрадить Україну і тих людей, які на Революції і Війни загинули. І дуже важливо, щоб він це розумів", - заявив Ярош.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік Ярош задекларував 598,5 тис. гривень доходів.

За 2016 рік Ярош задекларував нову квартиру і "візитку Яроша".