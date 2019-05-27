Затримання Вишинського визнав законним Верховний Суд

Верховний Суд визнав законним затримання директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання К.Вишинського", - сказано в ньому.

Зазначається, що в понеділок, 27 травня, об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Вишинського.

Захист директора "РИА Новости Україна" оскаржила відмову судів попередніх інстанцій визнати незаконним затримання клієнта правоохоронцями.

Проголошення повного тексту рішення Верховного Суду відбудеться 3 червня.

Як повідомляли Українські Новини, арешт Вишинського знову продовжили. Також ГПУ підозрює адвоката Вишинського в незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.

Крім того, Москалькова поскаржилася на відсутність дозволу на відвідування Вишинського в Лук'янівському СІЗО.

Раніше справу Вишинського передали до суду.