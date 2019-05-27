Затримання Вишинського визнав законним Верховний Суд

Верховний Суд визнав законним затримання директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання К.Вишинського", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що в понеділок, 27 травня, об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Вишинського.\r\nЗахист директора "РИА Новости Україна" оскаржила відмову судів попередніх інстанцій визнати незаконним затримання клієнта правоохоронцями.\r\nПроголошення повного тексту рішення Верховного Суду відбудеться 3 червня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, арешт Вишинського знову продовжили. Також ГПУ підозрює адвоката Вишинського в незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.\r\nКрім того, Москалькова поскаржилася на відсутність дозволу на відвідування Вишинського в Лук'янівському СІЗО.\r\nРаніше справу Вишинського передали до суду.