Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко оскаржив своє звільнення з посади.

Про це йдеться в розпорядку справ на сайті Верховного Суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що позов подано 23 травня до Касаційного адміністративного суду Верховного Суду.

Семочко оскаржить указ Президента про своє звільнення.

Він просить суд скасувати указ і поновити його на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Дату розгляду справи ще не визначено.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня СБУ почала розслідування відносно Семочка у справі про держзраду.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення та іншими епізодами у зв'язку з журналістським розслідуванням способу життя Семочка. Контррозвідка СБУ підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка. Пізніше НАБУ закрило справу проти Семочка.

Семочко заперечує незаконне збагачення і звинувачує журналістів в маніпуляціях. Він також заперечує факт отримання російського громадянства своїми родичами.