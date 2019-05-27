Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко оскаржив своє звільнення з посади.\r\nПро це йдеться в розпорядку справ на сайті Верховного Суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що позов подано 23 травня до Касаційного адміністративного суду Верховного Суду.\r\nСемочко оскаржить указ Президента про своє звільнення.\r\nВін просить суд скасувати указ і поновити його на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.\r\nДату розгляду справи ще не визначено.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 жовтня СБУ почала розслідування відносно Семочка у справі про держзраду.\r\nНаціональне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення та іншими епізодами у зв'язку з журналістським розслідуванням способу життя Семочка. Контррозвідка СБУ підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка. Пізніше НАБУ закрило справу проти Семочка.\r\nСемочко заперечує незаконне збагачення і звинувачує журналістів в маніпуляціях. Він також заперечує факт отримання російського громадянства своїми родичами.