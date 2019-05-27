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  • В електроенергетиці вже запущені незворотні процеси, які унеможливлюють відтермінування старту ринку, – Трохимець
27 травня 2019, понеділок, 15:20 164
Економіка 2019-05-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
В електроенергетиці вже запущені незворотні процеси, які унеможливлюють відтермінування старту ринку, – Трохим

В електроенергетиці вже запущені незворотні процеси, які унеможливлюють відтермінування старту ринку, – Трохимець

Олександр Трохимець. Фото: gordonua.com
Олександр Трохимець. Фото: gordonua.com

Юрист, президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець заявив, що на даний момент вже запущені незворотні процеси в електроенергетиці, які унеможливлюють відтермінування запуску нового ринку з 1 липня.

Таку думку він висловив у своєму блозі на веб-сайті видання "Ліга.нет".

"Сьогодні ті самі люди, які лобіювали запровадження ринку електроенергії, лобіюють відтермінування його запуску... користуючись застарілими аргументами. Але, на відміну від квітня 2017 року, сьогодні вже запущені незворотні процеси в електроенергетиці, які унеможливлюють відтермінування запуску ринку", - написав Трохимець.

Окрім того, юрист звернув увагу, на ризики для України, пов’язані з відтермінуванням запуску ринку. "По-перше, це може призвести до погіршення взаємовідносин з міжнародним співтовариством. Вже 23 квітня представники Європейського Союзу (ЄС), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. По-друге, від цього залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС".

На думку Трохимця, ринок електроенергії треба запускати вже з 1 липня 2019 року, а держава в особі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Антимонопольного комітету України (АМКУ) та Кабінету Міністрів України має зробити все, аби безболісно пройти перехідний період для людей, бізнесу та електроенергетичної системи України.

"Щодо подорожчання електроенергії для населення - то в Уряду є всі механізми, як правові, так і економічні для унеможливлення такого подорожчання", - наголосив юрист.

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