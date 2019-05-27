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27 травня 2019, понеділок, 15:19 307
Політика 2019-05-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
Екоподаток повинен бути відповідним і стимулювати промисловість модернізуватися, – міністр екології

Екоподаток повинен бути відповідним і стимулювати промисловість модернізуватися, – міністр екології

Екологічний податок в Україні витрачається некоректно. Тільки в минулому році підприємства країни заплатили понад 4 мільярди гривень цього податку. І більша частина з них осіла в держбюджеті, хоча повинна піти на екологічні програми в регіонах. Про це заявили учасники екологічного форуму в Дніпрі, повідомляє "5 канал".

За словами міністра екології України Остапа Семерака, податок вимагає реформування, щоб відповідати поставленим перед ним викликам.

"Цей податок повинен бути пропорційний і стимулювати промисловість модернізуватися. Зараз у нас йде співпраця, розмова з українським бізнесом, як в синергії з ними цей податок використовувати не тільки для тиску, а й для підтримки. Напевно, це вже буде справа наступного скликання Верховної Ради. Але напрацювання ми готуємо", – заявив міністр.

В Україні можливо введуть європейську практику екоподатку. Вона впроваджена в країнах ЄС, зокрема, в Чехії. Документи з європейськими прикладами розв'язання проблеми екологічного податку, екологи, в ході форуму, передали присутньому на заході міністру екології. За словами промислового еколога Владислава Варнавського, європейський досвід може бути застосований для України.

"Ми передаємо досвід європейський, який дуже великий. Він відрізняється від країни до країни. І треба знаходити саме ті інструменти, які можуть бути корисними для України", – заявив Варнавский.
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