Газета "Сегодня" вважає нерентабельним випуск українського тиражу у зв'язку з вступом в дію закону про функціонування української мови

Газета "Сегодня" вважає нерентабельним випуск українського тиражу у зв'язку з вступом в дію закону про функціо

Газета "Сегодня" зазначає нерентабельність випуску українського тиражу у зв'язку з вступом в дію закону про функціонування української мови.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила головний редактор газети "Сегодня" Ольга Гук-Дрьоміна.

"Ми ще кілька років тому, без будь-яких законів, аналізували, чи буде попит на український тираж "Сьогодні". Висновки аналітиків такі: помітний попит може бути у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Тернополі і в невеликих містечках і селах, в основному, в Західній Україні. Але випуск цього тиражу з урахуванням вартості доставки і інших витрат не покривав витрат", - сказала вона.

За її словами, в даний час акціонерне товариство "Укрпошта" закриває багато відділення по всій країні, що негативно впливає на вже існуючий тираж усіх друкованих ЗМІ України.

"Для підтримки української мови правильно було б, з точки зору видавців, отримати підтримку від держави. Держзамовлення. Таку підтримку має право отримати і україномовні видання для розширення своєї аудиторії, і російськомовні – для друку тиражу українською мовою для безкоштовного розповсюдження. У цьому випадку я б бачила реальне сприяння розвитку української мови", - зазначила Гук-Дрьоміна.

Вона додала, що новий закон лише вимагає від видавців за свій рахунок випустити тираж, який в результаті нехай не цілком, але точно в значній мірі не буде розкуплений читачем.

"Нести такі збитки щомісяця неможливо. І в результаті навіть та частина населення, яка сьогодні ще читає друковані видання, буде позбавлена цієї можливості, так як видавництва без підтримки держави просто розоряться", - сказала головний редактор.

При цьому вона додала, що поки не знає, наскільки сильно вплине норма мовного закону про друковані ЗМІ на вартість випуску видання.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

15 травня закон підписав Президент Перт Порошенко, а сам закон за винятком деяких норм набуде чинності 16 липня.

Згідно із законом дозволено видавати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, тільки за умови одночасного випуску аналогічного тиражу українською мовою з 16 січня 2022 року.