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  • Україна втратить мільярдні інвестиції та тисячі робочих місць в разі відмови від запуску ринку електроенергії з 1 липня, – Федерація роботодавців ПЕК
27 травня 2019, понеділок, 14:40 154 Документ
Економіка 2019-05-27T16:15:03+03:00
Українські Новини
Україна втратить мільярдні інвестиції та тисячі робочих місць в разі відмови від запуску ринку електроенергії

Україна втратить мільярдні інвестиції та тисячі робочих місць в разі відмови від запуску ринку електроенергії з 1 липня, – Федерація роботодавців ПЕК

Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Країна ризикує втратити тисячі нових робочих місць і залишиться без багатомільярдних інвестицій, якщо відтермінує запуск реформи ринку електроенергії.

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України до керівництва парламенту, депутатів, голови НКРЕКП та радника президента.

В Федерації вважають, що нині енергетична реформа, що стала провідником вітчизняної енергетики в європейську енергоспільносту, опинилась під загрозою через наміри окремих депутатів відтермінувати старт реформи.

"Відмова дати старт ринкові – це суцільні втрати. Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України наголошує, що країна ризикує втратити тисячі нових високооплачуваних робочих місць і залишиться без багатомільярдних інвестицій", - зазначається в звернення.

У федерації наголошують, що всі учасники ринку – представники генерації та споживачі готові жити за новими правилами і чотирьох тижнів, що залишились до старту реформи, вистачить для налаштування всіх процесів та запуску дієвих механізмів нового ринку електроенергії.

"Ринок – це запорука повноцінної конкуренції та прозорого ціноутворення. З 1 липня 2019 року ситуація підкилимного розподілу замовлень та коштів з бюджетів стане неможливою", - переконані автори звернення.

Нагадаємо, 1 липня 2019 року має запрацювати новий ринок електроенергії, на введенні якого наголошують західні партнери та від якого залежить мікрофінансова допомога ЄС.

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