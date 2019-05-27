Профспілка працівників енергетики закликала Кабмін не відкладати энергореформу

Своєчасний старт енергетичної реформи, що запланований на 1 липня 2019 року, призведе до цілої низки позитивних соціальних змін, серед яких - зростання ВВП, зростання надходження податків до державного бюджету через поліпшення інвестиційного клімату і прихід ефективних інвестицій до промисловості.

Про це Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості заявив в листі на ім'я віце-прем'єра Володимира Кістіона, голови комітету ПЕК Верховної Ради України Олександру Домбровському, голови НКРЕКП Оксани Кривенко та радника президента Олександра Данилюка.

"Останнім часом в засобах масової інформації почастішали випадки висловлювання окремих думок про необхідність перенесення термінів впровадження нового енергетичного ринку України. Відповідно до чинного законодавства та умов угоди про асоціацію з ЄС Україна повинна лібералізувати енергетичні ринки та стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників енергоресурсів. Своєчасний старт енергетичної реформи, запланований на 1 липня 2019 року, призведе до цілої низки позитивних соціальних змін. Це й зростання ВВП, і зростання надходження податків до державного бюджету через поліпшення інвестиційного клімату і прихід ефективних інвестицій до промисловості", - наголошується в листі профспілки.

На думку керівників профспілки, за умови чіткого дотримання термінів впровадження енергетичної реформи, прогнозується надходження близько 40 млрд євро інвестицій протягом вже наступних 10 років. Це дозволить модернізувати енергогенеруючі підприємства та виконати екологічні зобов'язання, які Україна взяла на себе перед європейською спільнотою.

"Таке поліпшення інвестиційної привабливості країни призведе до загального зростання економіки України. А значить - і призведе до зростання добробуту українців. Що виберемо зараз - безвідповідальне повернення до непрозорих політизованих схем управління енергетикою, або проєвропейський шлях, прозорі процедури тарифоутворення, поліпшення якості енергетичних послуг, соціальне зростання?" - написали у своєму листі представники енергетики України.

Профспілка закликала Кабінет Міністрів України, депутатів Верховної Ради, НКРЕКП і радника Президента України забезпечити своєчасний запуск нового ринку. "Тому що це єдиний шлях до енергетичної майбутнього України та мільйонів українців", - впевнені в Профспілці працівників енергетики та електротехнічної промисловості.

Як раніше повідомлялося, у відстроченні або скасування реформи ринку електроенергії зацікавлений бізнесмен Ігор Коломойський.

Нагадаємо, відповідно до зобов'язань перед Європейським енергоспівтовариством Україна повинна імплементувати положення Третього енергопакету ЄС, мета якого провести лібералізацію ринку електроенергії та стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію та появу нових учасників ринку.