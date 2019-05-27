підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 травня 2019, понеділок, 13:29 39
Економіка 2019-05-27T16:30:04+03:00
Українські Новини
"Богдан" поставить Хмельницькому 10 автобусів та 10 тролейбусів за 100 млн гривень

"Богдан" поставить Хмельницькому 10 автобусів та 10 тролейбусів за 100 млн гривень

Входить в корпорацію "Богдан" автомобільна компанія "Богдан Моторс"(Київ) домовилася з Хмельницьким міським радою про постачання 10 тролейбусів "Богдан Т70117" і 10 автобусів "Богдан А70132" на суму майже 10 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар "Богдана" Сергій Красуля.

"В цілому, згідно з підписаним договором між ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Богдан Моторс" і ХКП "Електротранс", місто Хмельницький отримає 10 автобусів "Богдан А70132" і 10 тролейбусів "Богдан Т70117", 5 з яких будуть мати до 20 км запасу автономного ходу, що дозволить з'єднати ділянки дороги, на яких відсутня контактна мережа. Зараз жителів міста Хмельницький перевозять вже більше 20 тролейбусів "Богдан", - повідомив Красуля.

За його словами, "Богдан Т70117" - це 12-метровий міський низькопідлоговий тролейбус, створений з урахуванням сучасних вимог до комфорту, якості і безпеки.

Загальна місткість тролейбуса "Богдан Т70117" становить 105 пасажирів (у тому числі 34 місця для сидіння).

Тролейбус обладнаний пандусом і кріпленням для фіксації інвалідної коляски салоні, а також 4 спеціально обладнаними місцями для пасажирів з обмеженими можливостями пересування та асинхронним тяговим двигуном виробництва харківського заводу "Електроважмаш".

"Богдан Т70117" може бути обладнаний кондиціонерами салону і кабіни водія, камерами відеоспостереження, системою відображення інформації про зупинках.

"Богдан А70132" - це міський низькопідлоговий 12-метровий автобус, обладнаний пандусом і кріпленням для фіксації інвалідної коляски в салоні, а також спеціально обладнаними місцями для пасажирів з обмеженими можливостями пересування.

Автобус укомплектований європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco, автоматичною коробкою передач Allison, передньою віссю і мостом ZF.

Загальна пасажиромісткість даної моделі складає 106 осіб (з них 30 - місця для сидіння).

Як повідомляли Українські Новини, 2018 рік компанія "Богдан Моторс", за попередніми даними, закінчила з чистим прибутком 25,834 млн гривень (у 2017 компанія отримала збиток в сумі 952,192 млн гривень).

У січні-вересні 2018 компанія "Богдан Моторс", згідно міжнародним стандартам фінансової звітності, скоротила чистий збиток в 8 разів до 51,98 млн гривень порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

В 2017 році порівняно з 2016 роком корпорація "Богдан" збільшила виробництво автобусів на 41%, або на 32 одиниці до 110 автобусів.

Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року 20 підприємствами-виробниками й реалізаторами автомобільної й автобусної техніки.

Більше новин про: Автобус Богдан Богдан Моторс

Архів
Новини
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
Затримання Вишинського визнав законним Верховний Суд 16:03
НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка 15:58
Семочко оскаржив своє звільнення 15:38
МАУ виплатять не потрапившим на рейс до Одеси пасажирам по €250 15:34
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський 17:15
Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту 13:29 Відео
Нардеп Сажко пропонує повернути домашнім СЕС "зелений" тариф 11:15
Кабміну пропонують ліквідувати управління внутрішньої безпеки ДФС, - ЗМІ 09:23 Документ
більше новин
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok