"Богдан" поставить Хмельницькому 10 автобусів та 10 тролейбусів за 100 млн гривень

Входить в корпорацію "Богдан" автомобільна компанія "Богдан Моторс"(Київ) домовилася з Хмельницьким міським радою про постачання 10 тролейбусів "Богдан Т70117" і 10 автобусів "Богдан А70132" на суму майже 10 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар "Богдана" Сергій Красуля.

"В цілому, згідно з підписаним договором між ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Богдан Моторс" і ХКП "Електротранс", місто Хмельницький отримає 10 автобусів "Богдан А70132" і 10 тролейбусів "Богдан Т70117", 5 з яких будуть мати до 20 км запасу автономного ходу, що дозволить з'єднати ділянки дороги, на яких відсутня контактна мережа. Зараз жителів міста Хмельницький перевозять вже більше 20 тролейбусів "Богдан", - повідомив Красуля.

За його словами, "Богдан Т70117" - це 12-метровий міський низькопідлоговий тролейбус, створений з урахуванням сучасних вимог до комфорту, якості і безпеки.

Загальна місткість тролейбуса "Богдан Т70117" становить 105 пасажирів (у тому числі 34 місця для сидіння).

Тролейбус обладнаний пандусом і кріпленням для фіксації інвалідної коляски салоні, а також 4 спеціально обладнаними місцями для пасажирів з обмеженими можливостями пересування та асинхронним тяговим двигуном виробництва харківського заводу "Електроважмаш".

"Богдан Т70117" може бути обладнаний кондиціонерами салону і кабіни водія, камерами відеоспостереження, системою відображення інформації про зупинках.

"Богдан А70132" - це міський низькопідлоговий 12-метровий автобус, обладнаний пандусом і кріпленням для фіксації інвалідної коляски в салоні, а також спеціально обладнаними місцями для пасажирів з обмеженими можливостями пересування.

Автобус укомплектований європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco, автоматичною коробкою передач Allison, передньою віссю і мостом ZF.

Загальна пасажиромісткість даної моделі складає 106 осіб (з них 30 - місця для сидіння).

Як повідомляли Українські Новини, 2018 рік компанія "Богдан Моторс", за попередніми даними, закінчила з чистим прибутком 25,834 млн гривень (у 2017 компанія отримала збиток в сумі 952,192 млн гривень).

У січні-вересні 2018 компанія "Богдан Моторс", згідно міжнародним стандартам фінансової звітності, скоротила чистий збиток в 8 разів до 51,98 млн гривень порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

В 2017 році порівняно з 2016 роком корпорація "Богдан" збільшила виробництво автобусів на 41%, або на 32 одиниці до 110 автобусів.

Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року 20 підприємствами-виробниками й реалізаторами автомобільної й автобусної техніки.