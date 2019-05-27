Уряд обрав найкращий варіант захисту населення при переході до нового ринку електроенергії, - Плачков

Уряд обрав найкращий варіант вирішення проблеми перехресного субсидіювання при переході до нового ринку електроенергії. Про це заявив в своїй колонці для "Економічної правди" Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр енергетики Іван Плачков.

На думку Івана Плачкова, коли є перехресне субсидіювання, хороших рішень немає. І наразі уряд обрав найкращий варіант з поганих, поклавши спеціальні обов’язки по компенсації різниці тарифів для населення на державну компанію "Енергоатом".

"Кабінет міністрів передбачив забезпечення потреб населення в електроенергії за рахунок товарного відпуску електроенергії державної генерації, зокрема ДП "НАЕК "Енергоатом". Представники "Енергоатому" публічно підтвердили, що компанія згодна компенсувати частину тарифу для населення. Схема дуже непроста, адже "Енергоатом" має укласти угоди на постачання електроенергії для населення з 25 постачальниками універсальних послуг", - зазначив Плачков.

В той же час він наголосив, що інший варіант вирішення проблеми перехресного субсидіювання – поширити ПСО також на компанії, в яких є теплова генерація є недоцільним та затратним.

"Чи можна так зробити? Теоретично – так, практично – ні, бо це недоцільно та затратно. Важко уявити систему адміністрування цього процесу, коли кожен з виробників має укласти аналогічні угоди з усіма 25 постачальниками універсальних послуг. При тому, що порівняно з діючим ринком суть крос-субсидіювання не змінюється – і зрештою весь ціновий тягар буде покладений на непобутових споживачів", - наголосив Плачков.