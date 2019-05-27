29.05.19 16:00 Прес-конференція авіакомпанії МАУ

29 травня 2019 року, о 16:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо розширення можливостей благодійної ініціативи авіакомпанії МАУ "Під крилом" напередодні Дня захисту дітей.

Починаючи з 1 червня 2019 року МАУ і Panorama Club розширяють можливості благодійної програми "Під крилом" та запускають єдиний в України проект соціальної ініціативи в межах програми лояльності авіакомпанії разом з партнерами – авторитетними благодійниками та медичними установами.

Спікери:

президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Юрій Мірошников ;

; віце-президент МАУ з комерції Сергій Фоменко ;

; головний лікар Науково-практичного медичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Володимир Жовнір ;

; куратор проекту "Здійсни мрію" БФ "Ти не один" телеканалу "1+1", Ольга Мазур ;

; лідер команди комунікацій БФ "Таблеточки" .

Локація: Прес-центр інформаційного агентства "Українські новини", Київ, вул. Еспланадна, 20, 1 поверх. ст. м. "Палац спорту"

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