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27 травня 2019, понеділок, 11:57 14
Прес-центр 2019-05-27T13:04:37+03:00
Українські Новини
29.05.19 16:00 Прес-конференція авіакомпанії МАУ

29.05.19 16:00 Прес-конференція авіакомпанії МАУ

29 травня 2019 року, о 16:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо розширення можливостей благодійної ініціативи авіакомпанії МАУ "Під крилом" напередодні Дня захисту дітей.

Починаючи з 1 червня 2019 року МАУ і Panorama Club розширяють можливості благодійної програми "Під крилом" та запускають єдиний в України проект соціальної ініціативи в межах програми лояльності авіакомпанії разом з партнерами – авторитетними благодійниками та медичними установами.

Спікери:

  • президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Юрій Мірошников;
  • віце-президент МАУ з комерції Сергій Фоменко;
  • головний лікар Науково-практичного медичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Володимир Жовнір;
  • куратор проекту "Здійсни мрію" БФ "Ти не один" телеканалу "1+1", Ольга Мазур;
  • лідер команди комунікацій БФ "Таблеточки" .

Локація: Прес-центр інформаційного агентства "Українські новини", Київ, вул. Еспланадна, 20, 1 поверх. ст. м. "Палац спорту"

Акредитація за електронною адресою: press.service@flyuia.com.
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