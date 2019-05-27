Коломойський розповів, кого підтримуватиме на виборах в Раду

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на парламентських виборах, які відбудуться через два місяці, буде симпатизувати "всім, крім БПП". Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "УП".

Так, на питання, чи буде бізнесмен "мочити" БПП, Коломойський відповів, що йому "не треба "мочити".

"Порошенко тільки що пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім в наступний раз, до наступних виборів їм вже закидати це не треба буде", - вважає Коломойський.

Крім того, Коломойський заявив, що підтримує партію "Слуга народу".

На питання, чи він може підтримувати Володимира Гройсмана, Коломойський відповів: "Дивлячись з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але...".

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

Раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук "відхрестився" від зустрічей з Коломойським.