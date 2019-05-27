підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 травня 2019, понеділок, 10:03 27
Верховна Рада і партії 2019-05-27T12:45:03+03:00
Українські Новини
Коломойський розповів, кого підтримуватиме на виборах в Раду

Коломойський розповів, кого підтримуватиме на виборах в Раду

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на парламентських виборах, які відбудуться через два місяці, буде симпатизувати "всім, крім БПП". Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "УП".

Так, на питання, чи буде бізнесмен "мочити" БПП, Коломойський відповів, що йому "не треба "мочити".

"Порошенко тільки що пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім в наступний раз, до наступних виборів їм вже закидати це не треба буде", - вважає Коломойський.

Крім того, Коломойський заявив, що підтримує партію "Слуга народу".

На питання, чи він може підтримувати Володимира Гройсмана, Коломойський відповів: "Дивлячись з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але...".

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

Раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук "відхрестився" від зустрічей з Коломойським.

Більше новин про: Слуга народу Ігор Коломойський Вибори в Верховну Раду

Архів
Новини
Уряд обрав найкращий варіант захисту населення при переході до нового ринку електроенергії, - Плачков 13:01
Рівненська АЕС відключила енергоблок №3 через несправність 13:00
МАУ забула автобус з пасажирами в аеропорту Києва і запропонувала натомість нічний автобус 12:57
Державний борг у квітні збільшився на $1 млрд 12:56
Прокуратура Херсона виявила порушення у діях суддів Апеляційного суду, - ЗМІ 12:41
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський 17:15
Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту 13:29 Відео
Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси за два дні 15:25
Кабміну пропонують ліквідувати управління внутрішньої безпеки ДФС, - ЗМІ 09:23 Документ
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
На виборах до Європарламенту у Великобританії лідирує партія прихильників Вrexit 08:20
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok