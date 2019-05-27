Свято Трійці-2019: коли відзначаємо і головні традиції

Цього року День Святої Трійці, який святкується на 50-й день після Великодня, випадає 16 червня. Традиційно з нагоди П'ятидесятниці державним вихідним буде також понеділок, коли християни відзначають День Святого Духа.

Таким чином, відповідно до рекомендацій Кабміну, у 2019 році українці матимуть три вихідних - 15, 16 і 17 червня.

Трійця є одним з головних християнських свят і святкується на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке сталося перед Вознесінням Ісуса Христа на небеса.

Поняття святої Трійці трактує сутність Бога в трьох особах.

На Зелені свята в низці регіонів України прийнято ходити на кладовище, щоб провідати померлих родичів. В ці дні проводяться панахиди та спільні поминальні трапези за померлими.

Зі святом Трійці пов'язано багато народних традицій та обрядів. В народі цей час пов'язаний з культом дерев і квітів. За повір'ям, Зелені свята символізували створення всесвіту – цього дня, вважалося, Господь сотворив Землю і засіяв її зеленню. Тому у клечану суботу прийнято прикрашати подвір'я і хату зеленими гілками різноманітних дерев - клечанням. Також ароматними травами встеляли підлогу. Проте були і певні обмеження - люди не використовували для оздоблення осику, тому що вважалося, що на ній повісився Іуда Іскаріот.

Поширеним звичаєм на Трійцю було водіння "тополі". Наприклад, на Лівобережжі дівчата водили процесії, де одна з них уособлювала тополю – прикрашену намистом, стрічками та квітами, із зав'язаним хусткою обличчям і прив'язаними до палиці руками - її водили по селу з гучними піснями. Господарі в свою чергу пригощали їх гостинцями.

В кожному регіоні були схожі обряди.

Ще за одним обрядом, дівчата у Зелену неділю разом з хлопцями влаштовували на природі гуляння, де центральною подією було завивання берези. Під час цього обряду молодь шукала в лісі молоді берізки, на яких з тонкого гілля "завивала вінки" під співи:

"По саду ходжу, виноград саджу

Посадивши та й поливаю,

Ой поливши та й нащіпаю,

Нащіпавши, віночка зів'ю,

Віночка звивши, на воду пущу:

Хто вінка пійме, той мене візьме…"

Після цього хлопці обережно відламували сплетені віночки і передавали дівчатам, які в свою чергу пускали їх на воду, вбачаючи в цьому процесі певні знаки.

Відомий на Зелені свята обряд Лялі. Особливо популярний він на Волині. Центральною фігурою гри була "Ляля" - дівчина у вінку, яка мала сидіти на імпровізованому троні. В той час хлопці і решта дівчат оточували її двома колами і так водили хороводи з піснями.

Троїцькі забави проводилися цілий тиждень, а починалися в суботу. Розваги найчастіше влаштовували в лісі чи в полі, часто біля великих дубів чи яворів, які іноді прикрашали квітами.

Нагадаємо, що не можна робити в День Свято Духа.

Раніше стало відомо, скільки вихідних буде в 2019.