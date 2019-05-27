У Росії знищили яблука з Польщі на 70 тис. євро

На Псковській митниці (Росія) було затримано дев'ять фур у понад сотнею тонн яблук з Польщі. Про це повідомляє Польське радіо.\r\nТак, повідомляється, що ціна яблук, які підпадають під російське ембарго, становила 70 тисяч євро. Вся партія фруктів була знищена.\r\nЯк повідомляє естонський портал err.ee, фури з яблуками в'їхали на територію Росії з Білорусі. Обидві країни створюють Митний союз, тому немає прикордонних перевірок.\r\nРосіяни, які давно скаржилися на те, що білоруси перевозять до Росії товари, що підпадають під кремлівське ембарго з 2015 року, все частіше використовують мобільні митні бригади в різних частинах країни.\r\nВодії фур з яблуками підтвердили, що фрукти походять з Польщі. Яблука утилізували.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ембарго на постачання російських товарів в Україну продовжено до 2020: повний список.\r\nРаніше в Росії заборонили ввезення живих свиней і свинячого м'яса з України та інших країн Європи.