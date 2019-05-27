Кабміну пропонують ліквідувати управління внутрішньої безпеки ДФС, - ЗМІ

Кабінет Міністрів може ліквідувати управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України. Із відповідним закликом до міністра фінансів Оксани Маркарової, голови реорганізаційної комісії ДФС Олександра Власова, керівників профільних комітетів Верховної Ради Андрія Кожемякіна та Ніни Южаніної звернулись декілька громадських організацій, повідомляє портал gazeta.ua.

За словами голови правління ГС "Антикорупційна спільнота України" Романа Лавріва, немає жодного чинного нормативно-правового акту (окрім внутрішніх відомчих наказів), яким би передбачалось існування в органах доходів і зборів підрозділів внутрішньої безпеки або аналогічних із відповідними функціями.

За словами громадських активістів, функції ГУВБ полягають нібито у виявленні та протидії злочинам у сфері службової діяльності. Проте, згідно із законодавством, розслідування службових злочинів не належить до компетенції ані податкової міліції, ані окремого підрозділу внутрішньої безпеки. Службовими злочинами займається система антикорупційних правоохоронних органів. Тобто, внутрішня безпека ДФС лише імітує боротьбу з корупцією.

"Окрім цього, у структурі ДФС функціонує передбачений нормативно-правовими актами департамент внутрішнього аудиту, який здійснює діяльність, спрямовану на вдосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у роботі, шляхом проведення періодичної оцінки виконання структурними підрозділами ДФС окремих завдань та функцій", - зазначає Роман Лаврів.

У ДФС визнають, що фактично всі функції ГУВБ різною мірою дублюють інші структурні підрозділи ДФС та правоохоронних органів. За словами радника в.о. голови ДФС Олександра Порхуна, управління вже давно не виконує покладених на нього функцій. Натомість керівництво ДФС отримує все більше "сигналів" того, що "безпека" передає службову інформацію стороннім особам і займається "бізнесом", допомагаючи суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з митним оформленням.

"До керівництва внутрішньої безпеки накопичилося багато запитань. Це і незаконно встановлене обладнання для спостереження за співробітниками, і торгівля службовою інформацію, і "сприяння" у розмитненні деяким підприємствам на митниці, і втрата державного майна, і незаконне стеження", - стверджує Олександр Порхун.

За словами Порхуна, керівник ГУВБ Ігор Шкурат тривалий час блокував перевірку обставин резонансного злочину – крадіжку 36 контейнерів із товаром на суму 150 млн. грн, заарештованих влітку минулого року на Одеській митниці. Перевірка була проведена лише після того, як справа отримала значний публічний розголос. Порхун вважає, що деградована ВБ ДФС повинна бути ліквідована.

Народний депутат Тетяна Острікова пропонує взагалі ліквідувати податкову міліцію, до складу якої належить і управління внутрішньої безпеки ДФС.

"І у складі податкової міліції помре і ця власна або внутрішня безпека. Бо про якісь гучні результати їхньої діяльності мені не відомо. Те, що вони когось зловили на хабарі в 50 або 350 доларів, а при цьому створюють умови і кошмарять підприємців, сидять на митниці, яка сьогодні є складовою ДФС, щоби їм пропонували незаконну винагороду…. Більше того, існує думка, що будь-який каральний підрозділ усередині того чи іншого державного органу буде неефективним. Для боротьби з корупцією є управління "К" СБУ, є НАБУ, є САП, є інші правоохоронні органи, прокуратура, поліція, ДБР. Виникає питання: що там робити внутрішній чи власній безпеці? Самих себе ловити на хабарях? Тому це просто 400 людей, які задарма отримують зарплату і мають бути звільнені разом із ліквідацією податкової міліції", - зазначила народний депутат.

Нагадаємо, 17 травня 2019 року Державну фіскальну службу переведено у статус припинення, що є обов'язковим під час реорганізації, проте вона працюватиме до створення Державної митної служби та старту вже створеної Державної податкової служби.