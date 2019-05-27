Сезонні вакансії в Україні: де і скільки можна заробити

У квітні на ринку праці України відбувся сезонний приріст в сфері туризму, готельно-ресторанного бізнесу, а також транспортній сфері логістики, будівельному бізнесі і нерухомості. Про це "Сегодня" повідомляє з посиланням на провайдера комплексних HR-рішень HeadHunter Україна.

"Готелі готуються до майбутнього напливу відвідувачів. В кафе і ресторанах починають працювати літні майданчики, росте попит на водіїв-експедиторів, працівників складу, ріелторів по нерухомості, в тому числі заміської, будівельників", - пояснює Юлія Дрожжина, фахівець експертно-аналітичного центру hh .ua.

Так, повідомляється, що менш активно роботодавці шукали випускників - частка вакансій скоротилася на 2%. Це може говорити про те, що приріст в січні-лютому був пов'язаний з виробничою практикою в вузах, вважає Дрожжина.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, за даними експертно-аналітичного центру hh.ua, позитивна динаміка в загальній базі вакансій видна в таких сферах: "IT, телеком", "Адміністративний персонал", "Виробництво". Менше вакансій було розміщено для фахівців напрямків "Рітейл", "Банки, лізинг, інвестиції", "Початок кар'єри, студенти/випускники". А в порівнянні з квітнем 2018 року знизилася затребуваність представників робітничих професій та фахівців у сфері туризму, спорту та краси.

Ближче до літа

Онлайн-сервіс для пошуку і розміщення вакансій в сегменті блакитних комірців OLX "Робота" відзначає появу сезонних пропозицій ще з квітня.

"У січні 2019 го було близько 21 000 вакансій, в березні - 22 000, в квітні - ще на 10 000 більше", - говорить керівник напряму OLX" Робота "Марія Абдулліна.

З усіх пропозицій на літо, які публікувалися з березня, 32% припали на барно-ресторанну сферу, 15% - на роздрібну торгівлю, продажу та закупівлі. У трійку також увійшла робота за кордоном - 12% оголошень про сезонне трудоустройстве.

Також за останні два місяці з'явилися пропозиції на літо в сфері відпочинку і туризму, сервісу та побуту, домашнього персоналу. Сезонні варіанти пропонували студентам і тим, хто на початку кар'єрного шляху.

"Найчастіше на сезонну роботу в Україні шукають кухарів і офіціантів, - каже Марія Абдулліна. - Найбільша концентрація сезонних вакансій поки в Одеській області".

Що з прибутками

У першому кварталі року зарплати в робочих сферах знову виросли на 10%, відзначають аналітики платформи OLX "Робота". Найбільше збільшили оклади молодим фахівцям - на 25%. Заробіток будівельників став в середньому на 2 тис. грн більше. А дохід фахівців у виробничій галузі становив приблизно 10 000 грн, що більше на 17%, ніж в 4-му кварталі 2018 року. Чи не збільшився дохід тільки у домашнього персоналу, а також в барно-ресторанній сфері. Офіційна зарплата представників останньої залишилася на рівні 8000 грн.

Домашньому персоналу, співробітникам сфери "Виробництво і енергетика" платять в середньому 10 000 грн. У сільському господарстві цієї весни - 8500 грн.

"Найвищі оклади майже у всіх робочих сферах зафіксовані в Київській області, - каже Марія Абдулліна. - Однак представникам сфери сервісу і побуту в Одеській платили навіть більше".

Будівельні роботи оплачуються добре не тільки в Київській, а й у Львівській та Закарпатській областях.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман прогноує середню зарплату $620 в 2021.

Раніше, в перший місяць 2019, середня зарплата зменшилася майже на 13%.