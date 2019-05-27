Нове ділове видання THE PAGE оголосило про початок своєї роботи

Журналістський колектив нового ділового видання THE PAGE оголосив про офіційний початок своєї роботи. Матеріали будуть доступні з понеділка, 27 травня, за посиланням www.thepage.com.ua, говориться у повідомленні редакції.

"Ми повідомлятимемо ділову та економічну інформацію читачам, які звикли жити у світі швидкого інтернету та соціальних мереж. Ви також знайдете матеріали, необхідні для успішного та щасливого життя людей, що хочуть розуміти, як економіка впливає на кожного з нас", – прокоментував головний редактор THE PAGE Андрій Юхименко.

В повідомленні зазначається, що ресурс створений журналістами з багаторічним досвідом, які працювали у провідних виданнях в Україні та за кордоном. Головний редактор THE PAGE Андрій Юхименко до 2014 року був першим заступником і керівником "Ділового блоку" газети "КоммерсантЪ" (Україна). Заступник головного редактора Олег Гавриш працював спеціальним кореспондентом цієї газети, а до цього у газеті "Ведомости".

Також репортажі та статті на соціально важливі і злободенні теми для THE PAGE писатиме Маша Цуканова. Раніше вона була головним редактором українських Vogue та "КоммерсантЪ" Weekend.

Редактором розділу Style працюватиме Яна Панюшкіна, автор численних публікацій у виданнях: "КоммерсантЪ", Vogue, Forbes та інших.

Після закриття української газети "КоммерсантЪ", журналісти якої не погодилися з вимогою московського керівництва відмовитися від принципів чесної журналістики, ми започаткували декілька ділових проектів. Серед них – економічний телевізійний тижневик "Перша шпальта" та програма про аграрний бізнес "Перший на селі" на каналі UA: Перший; сайт "НВ Бізнес" та ділова радіопрограма "Гроші вперед" на Радіо НВ.

Власниками видання є журналісти THE PAGE, зазначають у редакції.