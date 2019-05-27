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27 травня 2019, понеділок, 09:01 361
ЗМІ 2019-05-27T09:01:01+03:00
Українські Новини
Нове ділове видання THE PAGE оголосило про початок своєї роботи

Нове ділове видання THE PAGE оголосило про початок своєї роботи

Журналістський колектив нового ділового видання THE PAGE оголосив про офіційний початок своєї роботи. Матеріали будуть доступні з понеділка, 27 травня, за посиланням www.thepage.com.ua, говориться у повідомленні редакції.

"Ми повідомлятимемо ділову та економічну інформацію читачам, які звикли жити у світі швидкого інтернету та соціальних мереж. Ви також знайдете матеріали, необхідні для успішного та щасливого життя людей, що хочуть розуміти, як економіка впливає на кожного з нас", – прокоментував головний редактор THE PAGE Андрій Юхименко.

В повідомленні зазначається, що ресурс створений журналістами з багаторічним досвідом, які працювали у провідних виданнях в Україні та за кордоном. Головний редактор THE PAGE Андрій Юхименко до 2014 року був першим заступником і керівником "Ділового блоку" газети "КоммерсантЪ" (Україна). Заступник головного редактора Олег Гавриш працював спеціальним кореспондентом цієї газети, а до цього у газеті "Ведомости".

Також репортажі та статті на соціально важливі і злободенні теми для THE PAGE писатиме Маша Цуканова. Раніше вона була головним редактором українських Vogue  та "КоммерсантЪ" Weekend.

Редактором розділу Style працюватиме Яна Панюшкіна, автор численних публікацій у виданнях: "КоммерсантЪ", Vogue, Forbes та інших.

Після закриття української газети "КоммерсантЪ", журналісти якої не погодилися з вимогою московського керівництва відмовитися від принципів чесної журналістики, ми започаткували декілька ділових проектів. Серед них – економічний телевізійний тижневик "Перша шпальта" та програма про аграрний бізнес "Перший на селі" на каналі UA: Перший; сайт "НВ Бізнес" та ділова радіопрограма "Гроші вперед" на Радіо НВ.

Власниками видання є журналісти THE PAGE, зазначають у редакції.

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