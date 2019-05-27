На виборах до Європарламенту у великій Британії лідирує партія прихильників Вrexit

На виборах у Європейський парламент у Великобританії найбільшу кількість голосів отримала Нова партія Вrexit на чолі з Найджелом Фарадж. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що друге місце посіла партія ліберал-демократів, яка виступає категорично проти виходу Сполученого Королівства з ЄС.

Наголошується, що дві провідні британські партії - лейбористи і консерватори втратили багато голосів порівняно з минулими виборами 2014 року, причому керівні консерватори опинилися на п'ятому місці, поступившись також європейській Партії зелених.

Як повідомляли Українські Новини, Європарламент і рада ЄС домовилися про безвізовий в'їзд в Шенгенську зону для британців після Brexit.

Тим часом, Великобританія залишається членом Євросоюзу до 31 жовтня, але зможе вийти раніше, якщо угоду, яку вже три рази відкинув британський парламент, все ж таки вдасться прийняти.