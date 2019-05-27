НАУ закликає не допустити повного занурення нафтогазового ринку в тінь

Нафтогазова Асоціація України закликає Президента України, Верховну Раду України та Уряд України не допустити відтермінування впровадження реформи з посилення контролю за обігом нафтопродуктів, яка має стартувати з 1 липня 2019 року, йдеться на офіційному порталі організації.

Йдеться про запровадження ліцензування діяльності з виробництва, оптового, роздрібного продажу та зберігання нафтопродуктів, а також обов’язкового поетапного встановлення рівнемірів на резервуари нафтобаз та АЗС та витратоміри . Як одні з ініціаторів запровадження цих норм, ми впевнені, що це призведе до різкого скорочення обсягів тіньового ринку пального, збільшення податкових надходжень та покращення якості нафтопродуктів для споживачів.

НАУ категорично не підтримує законопроект № 10212 від 09.04.2019, яким передбачено відстрочення введення всіх нововведень на 1,5 року, а фактично скасування реформи. Це суперечить прагненню України до європейських стандартів та призведе до подальшого зростання нелегального ринку нафтопродуктів.

«По мірі наближення дати старту програми ми відчуваємо посилення спротиву прогресивним перетворенням, від яких виграють усі — держава, сумлінний бізнес, споживачі. Щоб зупинити реформи, соцмережі та ЗМІ наповнюються фейками та апокаліптичними прогнозами, які не мають нічого спільного з реальністю», — заявила президент НАУ Неля Привалова.

В Асоціації акцентували увагу на питанні видачі ліцензій на зберігання нафтопродуктів фермерським господарствам та промисловим споживачам. Там підкреслили, що Державна податкова служба не забороняє фермерам зберігати паливо, а згідно закону лише перевіряє документи та видає ліцензії, в тому числі на зберігання палива.

«Якщо у суб’єкта господарювання є всі дозвільні документа на здійснення виробництва, торгівлі, зберігання і реалізації палива, які він згідно діючого законодавства й так мав мати, він без труднощів отримає ліцензію», — впевнені в НАУ.

В НАУ висловили подив заявам деяких дописувачів щодо провокування паливної кризи в Україні внаслідок неготовності власників промислових нафтосховищ отримати ліцензії та встановити необхідне обладнання. Адже ці зміни були прийняті та опубліковані ще наприкінці 2018 року, тому ніякої несподіванки або раптовості у цих нормах немає. Такі заяви в найбільшій галузевій Асоціації пов’язують з прорахунками та непрофесійністю менеджменту окремих підприємства, які своєчасно не звернули увагу, або свідомо проігнорували зміни у законодавстві. Але часу ще достатньо, переконують в НАУ. При цьому НАУ запевняє, що введення ліцензування в жодному разі не призведе до дефіциту пального в країні.

Ще однією категорією опонентів є представники нелегального ринку пального, для яких зазначені зміни означають кінець прибуткової, але незаконної та небезпечної діяльності.

«Нові правила не є українським ноу-хау, це адаптована європейська практика, яка багатьом не подобається. Але якщо країна хоче наповнювати державний бюджет, а споживачі хочуть забути про фальсифікат й вибухи на заправних станціях — іншого шляху немає», — заявила Неля Привалова. Вона нагадала нещодавній вибух скрапленого газу у Кропівницькому, який виник внаслідок функціонування нелегальної АГЗС та фактично незаконного перевального пункту, що призвів до загибелі людини, знищенню майна та пошкодженню інфраструктури.

НАУ в черговий раз нагадує, що в Україні з порушеннями працюють, щонайменше, 1500 заправок. Обсяг реалізації палива через заправні пункти, які працюють без дозвільних документів, в місяць становить близько 40 тис. т. Тіньовий ринок, зокрема в сегменті ДТ становить 20%, а зрідженого газу — 30-50% в залежності від регіону. Втрати державного і місцевих бюджетів в 2018 році склали близько 10 млрд. грн. Така ситуація є яскравим свідченням наявності великої корупції, яка й покриває існування та розвиток нелегальної торгівлі пальним.

Основними факторами такої критичної ситуації стали тривала відсутність системних заходів з протидії нелегальним АЗС з боку органів влади та відсутність контролю за відповідністю фактичного і документального обороту палива. Провідні компанії ринку та галузеві експерти переконані, що впровадження з 1 липня 2019 року зазначених заходів допоможе у великій мірі мінімізувати шкоду¸ яку нелегальний ринок завдає державі та споживачам.