Світоліна перемогла дев'ятикратну чемпіонку Grand Slam

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла дев'ятикратну триумфаторку турнірів Grand Slam Вінус Вільямс у першому колі Roland Garros - 6:3, 6:3.

Про це повідомив sport.ua.

Це вже третя зустріч суперниць. До цього вони обмінялися перемогами, тому поки українка вийшла вперед в особистих поєдинках.

Для Світоліної це перша перемога сезону на грунті.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з іншого українкою, Катериною Козловою, яка в першому колі здолала Бернарду Перу з США - 6:2, 7:6.

Як повідомляли Українські Новини, через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти у півфінал Australian Open, поступившись місцем представниці Японії Наомі Осаки в одній четвертій.

Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі найсильніших.