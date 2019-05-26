Світоліна перемогла дев'ятикратну чемпіонку Grand Slam

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла дев'ятикратну триумфаторку турнірів Grand Slam Вінус Вільямс у першому колі Roland Garros - 6:3, 6:3.\r\nПро це повідомив sport.ua.\r\nЦе вже третя зустріч суперниць. До цього вони обмінялися перемогами, тому поки українка вийшла вперед в особистих поєдинках.\r\nДля Світоліної це перша перемога сезону на грунті.\r\nУ наступному колі Світоліна зустрінеться з іншого українкою, Катериною Козловою, яка в першому колі здолала Бернарду Перу з США - 6:2, 7:6.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці.\r\nПерша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти у півфінал Australian Open, поступившись місцем представниці Японії Наомі Осаки в одній четвертій.\r\nСвітоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі найсильніших.