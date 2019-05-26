У Харківській області блискавка вдарила в рибака

В селі Надточії Харківського району Харківської області 30-річного чоловіка вбила блискавка.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області, передають Українські Новини.

"Як було встановлено, блискавкою був смертельно поранений 30-річний місцевий житель. Під час грози чоловік сховався під деревом. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка. Смерть настала миттєво", - сказано в повідомленні.

Інформація за цим фактом була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляли Українські Новини, в Польщі літак в небі вдарила блискавка.

До цього блискавка потрапила в літак, на якому летіли принц Гаррі і Меган Маркл.

Раніше в Одеській області молдавський літак, що здійснював рейс за маршрутом Кишинів - Санкт-Петербург, отримав удар блискавки.