У заповіднику в Китаї знайшли панду-альбіноса

У Китаї в природному заповіднику Веньчуань-Улун в провінції Сичуань зафіксували панду-альбіноса.\r\nПро це повідомило агентство "Сіньхуа".\r\nЗгідно отриманої інформації, панду вдалося зняти на камери в середині квітня. Видно, що на тілі тварини відсутні чорні плями, а також у неї червоні очі. На думку дослідника Чи Чена, панді близько року або двох. Стать тварини невідома. Однак, за словами дослідника, генетична мутація не сильно вплинула на життя тварини.\r\nЧен також додав, що якщо у панди-альбіноса і звичайної панди з'явиться потомство, дитинчата все одно будуть чорно-білими. Однак у наступних поколінь може народитися альбінос, якщо відобразиться відповідний ген.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Віденському зоопарку панда малює картини.\r\nДитинча панди в Японії змусять працювати понаднормово через велику кількість відвідувачів зоопарку.\r\nРаніше в Японії вперше за 30 років у зоопарку показали дитинча гігантської панди.