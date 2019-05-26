У заповіднику в Китаї знайшли панду-альбіноса

У Китаї в природному заповіднику Веньчуань-Улун в провінції Сичуань зафіксували панду-альбіноса.

Про це повідомило агентство "Сіньхуа".

Згідно отриманої інформації, панду вдалося зняти на камери в середині квітня. Видно, що на тілі тварини відсутні чорні плями, а також у неї червоні очі. На думку дослідника Чи Чена, панді близько року або двох. Стать тварини невідома. Однак, за словами дослідника, генетична мутація не сильно вплинула на життя тварини.

Чен також додав, що якщо у панди-альбіноса і звичайної панди з'явиться потомство, дитинчата все одно будуть чорно-білими. Однак у наступних поколінь може народитися альбінос, якщо відобразиться відповідний ген.

Як повідомляли Українські Новини, у Віденському зоопарку панда малює картини.

Дитинча панди в Японії змусять працювати понаднормово через велику кількість відвідувачів зоопарку.

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