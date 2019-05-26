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  • 28.05.19 11:00 Прес-конференція: "Підсилення контролю за обігом нафтопродуктів як запорука захисту інтересів держави та споживачів"
26 травня 2019, неділя, 20:32 15
Прес-центр 2019-05-26T21:30:01+03:00
Українські Новини
28.05.19 11:00 Прес-конференція: "Підсилення контролю за обігом нафтопродуктів як запорука захисту інтересів

28.05.19 11:00 Прес-конференція: "Підсилення контролю за обігом нафтопродуктів як запорука захисту інтересів держави та споживачів"

28 травня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Підсилення контролю за обігом нафтопродуктів як запорука захисту інтересів держави та споживачів".

Спікери:

  • Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України;
  • Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95";
  • Представник Державної фіскальної служби України (уточняється).

Акредитація журналістів: (+38050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх  
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