28.05.19 11:00 Прес-конференція: "Підсилення контролю за обігом нафтопродуктів як запорука захисту інтересів держави та споживачів"

28 травня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Підсилення контролю за обігом нафтопродуктів як запорука захисту інтересів держави та споживачів".\r\nСпікери:\r\n\r\nНеля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України;\r\nСергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95";\r\nПредставник Державної фіскальної служби України (уточняється).\r\n\r\nАкредитація журналістів: (+38050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net\r\n Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх