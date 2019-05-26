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26 травня 2019, неділя, 20:22 36
Шоу-бізнес 2019-05-26T22:15:01+03:00
Українські Новини
Зірка фільму "Анжеліка" помер у Парижі

Зірка фільму "Анжеліка" помер у Парижі

На 90-му році життя у Франції помер знаменитий актор П'єр Ате, який був зіркою фільму "Анжеліка". Зокрема, він знімався у двох частинах: "Анжеліка – маркіза ангелів" і "Графиня де Монсоро".

Про це повідомив BFM TV.

Повідомляється, що його серце перестало битися 24 травня, в Парижі. При цьому нічого не говориться про причини смерті і дату прощання.

Народився П'єр Ате 20 квітня 1930 року в Сіні Приморської (Франція). В юності він зацікавився театром і став відвідувати заняття в паризькому драматичному центрі. Вчився разом з Жаком Руссо, Анні Жирардо і Жаком П'єром.

Вперше вийшов на театральну сцену в 1953 році. Його найвідомішими ролями були Юлій Цезар, Горбань, Король Лір, Наполеон.

Він почав зніматися в кіно в 1965 році, його першою роботою була роль у серіалі "Манникс".

Ате зіграв ролі в таких відомих фільмах, як "Анжеліка – маркіза ангелів" (1964), "Аліса Невір" (1993), "Ялта" (1984), "Рай для всіх" (1982), "Графиня де Монсоро" (1971). Також його голосом у Франції говорив Джокер в мультфільмах про Бетмена і персонажі таких популярних фільмів, як "Назад у майбутнє" і "Місія нездійсненна".

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