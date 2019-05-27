У Києві відбувся II футбольний турнір "Кубок Нескорених", організований УАФ

У минулі вихідні в Києві відбулися ігри II футбольного турніру "Кубок Нескорених", який вже традиційно проводиться Українською асоціацією футболу, що стала правонаступницею ФФУ. Матчі змагань, що проводяться з ініціативи уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО і Міністерства оборони України, пройшли на полях Навчально-тренувального комплексу ім.В.Баннікова УАФ.

У змаганнях нинішнього року взяли участь п'ять команд з різних регіонів країни, сформованих із ветеранів ССО-АТО, які отримали серйозні поранення, захищаючи нашу державу на Сході: ФК "Червоні серця" (Київ), ФК "Волинь YES" (Луцьк), ФК "Черкаські козаки "(Черкаси), ФК "Поліська січ" (Рівне), "Файне місто" (Тернопіль).

Як зазначив в коментарі Українським Новинам перший віце-президент Української асоціацією футболу Вадим Костюченко, протягом тривалого періоду ФФУ-УАФ і захисників нашої батьківщини пов'язують добрі товариські стосунки. Відомі спортсмени і тренери, керівники Національної футбольної асоціації періодично виїжджають до наших військовослужбовців і добровольців в райони бойових дій. Знані гравці Національної збірної відвідують поранених солдатів і офіцерів в госпіталях. Керівництво УАФ визначило одним із пріоритетних своїх завдань розвиток спеціальної програми для дітей представників силових структур.

Слід зазначити, що склад футболістів турніру "Кубок Нескорених" чітко регламентований. Учасниками змагань є ветерани війни та діючі військовослужбовці, службовці сектора безпеки і оборони України, а також добровільних формувань, які мають посвідчення учасника бойових дій та отримали поранення, каліцтва, контузії або інші захворювання під час або в результаті виконання службових обов'язків в зоні бойових дій в ООС/АТО, в ході миротворчих операцій за участю України.

"Ми не маємо права забувати про наших захисників, які ціною свого здоров'я відстояли нашу Батьківщину. І нинішній турнір лише один з низки подібних, які ми проводимо для того, щоб підтримати той же процес реабілітації українських бійців. Упевнений, що в подальшому його масштаби будуть тільки розростатися. Та й що говорити: ці матчі - ще один привід колишнім бойовим побратимам в черговий раз зустрітися і поспілкуватися", - констатував Вадим Костюченко.

Цікаво, що вдруге поспіль трофей здобула команда "Волинь YES", яка знову на рік забере його до Луцька.

"Це велика честь для нас, всієї УАФ - допомагати нашим ветеранам ССО-АТО, справжнім героям України, захисникам нашої держави. Тому Національна асоціація футболу України в черговий раз з великим задоволенням підтримала ініціативу проведення "Кубок Нескорених" і допомагає в організації змагань", - зазначив президент УАФ Андрій Павелко.

Керівники вітчизняної футбольної Асоціації за підсумками нинішніх змагань не тільки відзначили переможців та призерів спеціальними кубками та медалями, а й вшанували гравців всіх команд. Зокрема, футбольні чиновники запросили спортсменів-ветеранів на найближчі домашні ігри Національної футбольної збірної в рамках відбіркового турніру до Євро-2020.