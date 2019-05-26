У Польщі згорів автобус Київ-Прага

У Польщі повністю згорів автобус Київ-Прага, в якому їхали 70 пасажирів.\r\nПро це повідомляє польське видання TVN24.\r\nПожежа сталася в неділю, 26 травня, близько години ночі між Краковом і Катовіцами.\r\nПожежа почалася у відсіку, де розташований двигун. Вогонь відразу охопив весь салон транспорту, людей вдалося швидко евакуювати.\r\nВнаслідок пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був такої сили, що випалив діру в дорожньому покритті.\r\nЗа попередніми даними постраждалих внаслідок пожежі немає.\r\n\r\nАвтобус згорів у Польщі. Фото з відкритих джерел. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві біля радіоринку загорівся тролейбус і водій гасив його снігом.\r\nРаніше в Тернополі прямо на ходу загорівся тролейбус.\r\nТакож під Хмельницьким на ходу спалахнув пасажирський мікроавтобус.