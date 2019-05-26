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26 травня 2019, неділя, 16:15 36
Події 2019-05-26T17:15:01+03:00
Українські Новини
У Польщі згорів автобус Київ-Прага

У Польщі згорів автобус Київ-Прага

Автобус згорів у Польщі. Фото з відкритих джерел.
Автобус згорів у Польщі. Фото з відкритих джерел.

У Польщі повністю згорів автобус Київ-Прага, в якому їхали 70 пасажирів.

Про це повідомляє польське видання TVN24.

Пожежа сталася в неділю, 26 травня, близько години ночі між Краковом і Катовіцами.

Пожежа почалася у відсіку, де розташований двигун. Вогонь відразу охопив весь салон транспорту, людей вдалося швидко евакуювати.

Внаслідок пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був такої сили, що випалив діру в дорожньому покритті.

За попередніми даними постраждалих внаслідок пожежі немає.

Автобус згорів у Польщі. Фото з відкритих джерел. Автобус згорів у Польщі. Фото з відкритих джерел.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві біля радіоринку загорівся тролейбус і водій гасив його снігом.

Раніше в Тернополі прямо на ходу загорівся тролейбус.

Також під Хмельницьким на ходу спалахнув пасажирський мікроавтобус.

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