У Польщі згорів автобус Київ-Прага

Автобус згорів у Польщі. Фото з відкритих джерел.

Автобус згорів у Польщі. Фото з відкритих джерел.

У Польщі повністю згорів автобус Київ-Прага, в якому їхали 70 пасажирів.

Про це повідомляє польське видання TVN24.

Пожежа сталася в неділю, 26 травня, близько години ночі між Краковом і Катовіцами.

Пожежа почалася у відсіку, де розташований двигун. Вогонь відразу охопив весь салон транспорту, людей вдалося швидко евакуювати.

Внаслідок пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був такої сили, що випалив діру в дорожньому покритті.

За попередніми даними постраждалих внаслідок пожежі немає.

Автобус згорів у Польщі. Фото з відкритих джерел.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві біля радіоринку загорівся тролейбус і водій гасив його снігом.

Раніше в Тернополі прямо на ходу загорівся тролейбус.

Також під Хмельницьким на ходу спалахнув пасажирський мікроавтобус.